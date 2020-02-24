Bebek bezi numaraları nasıl seçilir?

Bebeklerin en çok ihtiyaç duyduğu bebek bezleri, bebeğin ilk 2-3 yıl sürekli olarak kullandığı en gerekli malzemelerden biridir. Bebeklerinin sağlığının her şeyden önemli olduğunu düşünen pek çok anne ve baba bebek bezlerini tercih etmeden önce onların hassas vücuduna en uygun bezi seçmenin doğru yolunu arayabilirler. Bu noktada yol göstericilerden biri de numaradır. İşte bebek bezi numarası seçerken dikkat etmeniz gerekenler...

Özellikle ilk defa anne ve baba olacak kişiler bebek bezi seçiminde deneyimsizdirler. Ancak bebeğinizin rahatlığını sağlayacak esnek ve sızdırmaz bebek bezleri sayesinde bebeğiniz için en ideal bezi rahatlıkla seçebilirsiniz. Bebek bezi seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli kriter bebeğinizi sıkmayan ve pişik sorununun yaşanmadığı bebek bezleri ile bebeğinizin konforunu arttırmanız olabilir.

Kafanızı karıştıran diğer bir nokta ise bebeğinizin aylık gelişimine göre mi yoksa kilosuna göre mi bebek bezi tercih edileceği düşüncesidir. Bu aşamada ise bebeğiniz aylık gelişimine değil vücut ağırlığına göre aldığınız bezler bebeğiniz için en uygun bezler olacaktır. Bebek bezi satın alırken genellikle üzerinde kg ağırlığına göre 1, 2, 3, 4, 5 olarak numaralandırılabilir. Bu doğrultuda yapmanız gereken bebeğiniz kilosuna uygun bezi seçmek olacaktır. Örneğin. Bebeğinizin kilosu 6 kg ise ve almayı düşündüğünüz bezin üzerinde 3-6 kg bebekler için uygun olduğu yazıyorsa, bir üst boy bebek bezi tercih etmeniz doğru bir tercih olacaktır. Bebeğinizin kilosuna uygun bir bez seçmediğiniz takdirde bezin yan lastikleri bebeğinizde rahatsızlık hissi yaşanmasına ve hareket kabiliyetini kısıtlamasına yol açabilir.