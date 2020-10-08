Bebek bisküvisi nasıl yapılır? Evde bebek bisküvisi tarifi ve malzemeleri…

Bebeğiniz ek gıdaya geçtiğinde bebe bisküvileri kurtarıcı ve sağlıklı bir atıştırmalıktır. Pürelerine katabilir kahvaltılarına ilave ederek doyurucu bir öğün hazırlayabilirsiniz. İçerisinde hiçbir katkı maddesi barındırmayan ev yapımı bebe bisküvisi bebeğiniz doyuracak ve kilo alımını sağlayacaktır.

Bebe bisküvisini evde yapmak sandığınız kadar da zor değil. Marketten aldığınız tatda, kendi mutfağınızda hazırlayacağınız bebe bisküvilerini bebeğinize güvenle yedirebilirsiniz. Bebek ek gıdaya geçtiğinde bebek bisküvileri bebeklerin yemeklerine kıvam verir ve en önemlisi de bebeklerin severek yediği yiyeceklerden biridir. Bebeklerin sağlıklı gelişimi için yiyeceklerinin seçimi oldukça önemlidir. Her şeyine ayrı bir itina gösterdiğiniz bebeğinizin yiyecekleri sizin kontrolünüzdedir. Sağlıklı ve ev yapımı bebe bisküvisi yapımı pratik ve aynı zamanda lezzeti ile bebeklerin iştahını kabartabilir.

BEBE BİSKÜVİSİ TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı tam buğday unu

1 su bardağı pirinç unu

125 gr tereyağı

1/4 çay bardağı süt (çeyrek)

1/2 çay bardağı irmik (yarım)

4 tatlı kaşığı pekmez

Yapılışı;

-Öncelikle tereyağ ve ardından tüm malzemeleri ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmelisiniz.

-Hamuru uzun bir rulo şekline getirerek bıçakla eşit boyutlarda kesin.

-Üzerine hafifçe bastırarak çatalla şekil verin ve 170 derece fırına verin.

-Bisküviler hafif pembeleşinceye kadar pişirin.

MUZLU BEBE BİSKÜVÜSİ

Malzemeler;

1 su bardağı tam buğday unu

1 su bardağı pirinç unu

1/2 çay bardağı ev yoğurdu (yarım)

125 g tereyağ

2 yemek kaşığı pekmez

1 tane olgunlaşmış muz

Yapılışı;

-Tüm malzemeleri temiz bir kapta karıştırın. Tereyağın oda sıcaklığında olması yağın hamura eşit bir şekilde dağılmasını ve kolay yoğurulmasını sağlar.

-Hamuru rulo şekline getirdikten sonra dilimleyin.

-Çatalla üzerine şekil vererek önceden ısıtılmış 180 derece fırına sürün ve ortalama 15 dakika pişirin.