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Bebek giyim markası corona virüsü nedeniyle teklifleri beklemeye aldı
Bebek giyim markası corona virüsü nedeniyle teklifleri beklemeye aldı
Bebek giyiminde 1900'lü yılların tarzını yansıttığı bebek elbisesi modelleriyle dünyada birçok ülkeden büyük ilgi gören markanın kurucusu Ahsen Erçetin, Arap ülkelerinden gelen teklifleri corona virüsü nedeniyle beklemeye aldıklarını belirtti.
Yaşam 12 Ağustos 2020 - 12:46

Ahsen Erçetin, Türk stili bebek elbisesinde, tasarımlarının büyük ilgi gördüğünü ve gördükleri ilgiden memnun olduklarını açıkladı. Ahsen Erçetin “Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi birçok Arap ülkesinden yoğun çalışma teklifleri var. Ancak pandemi nedeniyle bir süre anlaşmaları beklemeye aldık. Yakın zamanda gelen teklifleri yeniden değerlendirmeyi hedefliyoruz. Corona virüs döneminden önce Türkiye'de üretimini yaptığımız bebek elbiselerini başta Çin olmak üzere Dünya'da birçok ülkeye ihracatını gerçekleştirdik. Ancak korona virüs sürecinde zorunlu olarak siparişleri durdurduk. Bundan sonraki süreçte önceliğimiz çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı olacaktır” dedi.

Son güncelleme: 09:57 - 13.08.2020