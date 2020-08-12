Bebek giyim markası corona virüsü nedeniyle teklifleri beklemeye aldı

Ahsen Erçetin, Türk stili bebek elbisesinde, tasarımlarının büyük ilgi gördüğünü ve gördükleri ilgiden memnun olduklarını açıkladı. Ahsen Erçetin “Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi birçok Arap ülkesinden yoğun çalışma teklifleri var. Ancak pandemi nedeniyle bir süre anlaşmaları beklemeye aldık. Yakın zamanda gelen teklifleri yeniden değerlendirmeyi hedefliyoruz. Corona virüs döneminden önce Türkiye'de üretimini yaptığımız bebek elbiselerini başta Çin olmak üzere Dünya'da birçok ülkeye ihracatını gerçekleştirdik. Ancak korona virüs sürecinde zorunlu olarak siparişleri durdurduk. Bundan sonraki süreçte önceliğimiz çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı olacaktır” dedi.