Bir yandan bebeğinizin doğumunu beklerken bir yandan doğum sonrası tatlı hatıralar bırakacak kapı süsü ve oda dekorasyonu için önceden hazırlık yapmanız gerekir. Ziyaretinize gelen misafirleri hoş bir bebek figürü ya da bebeğinizin adının yazıldığı bir aksesuarla kapıda karşılamak sizi daha mutlu ve heyecanlı hissettirebilir. Peki, bebek için kapı süsü nasıl yapılır? El yapımı kapı süsü fikirleri…

Tül ve keçe, bebek odasının kapısını süslemek için en çok kullanılan malzemelerdir ve birçok çeşidi ile her yerden hazır halde satın alabilirsiniz. Ancak hayalinizde bir bebek odası kapısı için farklı bir tasarım varsa bunu dilediğiniz gibi yapabilir ve misafirlerinizi güzel bir şekilde karşılayabilirsiniz. Yapacağınız kapı süsü hem el yapımı olduğu için özel ve anlamlı hem de istediğiniz renk ve tasarımla size ait olduğu için zevkinize uygun kapı süsünü oluşturmanız için size yardımcı olur. Öyleyse bebeğiniz için yapabileceğiniz kapı süsü modelleri nelerdir? İşte evinizde bebeğiniz için hazırlayacağınız mükemmel kapı süsü fikirleri…

KEÇE VE HALAT İPİNDEN KAPI SÜSÜ TARİFİ

Halat ipten bebek odası için kapı süsü yapmak mükemmel bir fikridir. Halattan kapı süsü yapımı biraz zamanınızı alabilir ama işin sonunda harikalar yaratabilirsiniz. İhtiyacınız olan malzemeler; halat ip, silikon tabancası, kalıplar, keçe, boncuk elyaf ve iğne iplik

NASIL YAPILIR?

Halat üzerine eklemek istediğiniz figürlerle başlayabilirsiniz. Figürlerin kalıbını çıkardıktan sonra keçede aynı şekli çıkarıp içlerine boncuk elyaf doldurarak dikmelisiniz. Hazırlanan şekiller küçük olduğu için makinada yerine elde dikmenizi öneririz. Daha sonra halatınızı istediğiniz büyüklükte dolayarak silikon tabanca ile yuvarlak bir biçim almasını sağlayın. Ardından hazırladığınız keçeleri halatın üzerine yapıştırın. İsterseniz yıldız şeklinde doldurduğunuz keçelerin üzerine baş harflerini keserek yapıştırabilir ve iple halattan aşağıya doğru sarkıtabilirsiniz.

BULUT ŞEKLİNDE KAPI SÜSÜ TARİFİ

Bulut şeklinde kapı süsü modelinin yapımı oldukça kolaydır. Hem şık bir kapı süsü olmasının yanı sıra hem de bebek kapı süsü için en çok tercih edilen modellerden biridir.

NASIL YAPILIR?

İlk olarak bulut şeklinde bir kalıp kesin. Keçenizi bulut şeklinde kestikten sonra içine bir tarafı açık kalacak şekilde doldurun. Bulutunuza aşağı doğru sarkan bir görüntü vermek için yağmur ya da uçan balon şeklinde kestiğiniz kalıplarla aynı işlemi yapabilirsiniz. Ardından sarkıttığınız iplerin uçlarına bulut ya da yağmur damlalarını dikebilirsiniz.