Bebek kahvaltısı nasıl hazırlanır? 6-15 aylık bebek kahvaltısı tarifleri

Yenidoğan bebeğe ilk altı ay eğer mümkünse mutlaka anne sütü verilmelidir. Anne sütü içeriğindeki vitamin ve minarellerle bebeğinizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Anne sütü alan bebeklerin bağışıklık sistemi diğerlerine göre cok daha kuvvetlidir. Bebeğiniz 6. ayına girdiğinde mutlaka ek gıdaya başlamalısınız. Ek gıdaya başlama bebeğin yemek yeme alışkanlığı kazanmasında büyük ölçüde önem kazanır. Peki bebek kahvaltısı nasıl hazırlanır? Annelerin işini kolaylaştıracak bebek kahvaltısı tarifleri...

Bebeğiniz ek gıdaya geçerken başlangıç olarak meyve ve yoğurt ile başlayabilirsiniz. Sonrasında bebeğiniz için yapacağınız sebze çorbaları hem bebeğinizi beslerken hem de yemek yemeye ilk adımlarını atacaktır. Bebeğinizin kahvaltı yaptırmaya başladığınızda ilk olarak yarım yumurta sarısı ile başlayabilirsiniz. Alerjik reaksiyon gösterebildiğinden ilk aylar yumurta beyazı yedirmek için acele etmemeliyiz. Bebeğiniz için her şeyin doğalını seçmeye özen gösterin. Yoğurdunuzu kendiniz mayalayın. Bebeğinizin yemeklerinde ilk bir sene şeker veya tuz kesinlikle kullanmayın. Bir yaşına girmemiş bebeklerde şeker ve tuz kullanımı ileride birçok hastalığa yol açmaktadır. Peki bebek kahvaltısı hazırlarken başka nelere dikkat etmek gerekir? İşte size yol gösterecek 6-15 aylık bebek kahvaltısı tarifleri…

BEBEK KAHVALTISI NASIL HAZIRLANIR?

Bebeğinize her şeyi yedirmek için acele etmeyin. Zamanı geldiğinde bebeğinizin yiyecekleri tatması çok daha doğru olacaktır. Altıncı aynında ek gıdaya geçen bebeğinize gaz yapan gıdalar vermemelisiniz aksi takdirde bebeğinizde hazımsızlık ve karın ağrısı yapmaktadır bu da hem gece uykusuna hem de bebekteki huysuzluğa sebebiyet vermektedir. İşte bebeğiniz için yapabileceğiniz altı ve on beş aylık bebek kahvaltısı tarifleri…

BEBEK KAHVALTISI TARİFLERİ

6 aylık bebek kahvaltısı 1. tarif

Tam pişmiş yarım yumurta sarısı, yarım muz biraz kıvam alması için anne sütü, bir tatlı kaşığı lor peyniri, bir çay kaşığı tereyağ, bir çay kaşığı ceviz ezmesi. Tüm bu malzemeleri karıştırarak püre haline getirip bebeğinize ona uygun bir kaşıkla yedirebilirsiniz.

6 aylık bebek kahvaltısı 2. tarif

Yarım yumurta sarısı, labne peynir, bebe bisküvisi ve keçi boynuzu pekmezi. Hepsini karıştırıp bebeğinize yedirin. Bu tarif hem besleyici hem de doyurucu bir tariftir.

6 aylık bebek kahvaltısı 3. tarif

Bir kibrit kutusu kadar tuzsuz beyaz peynir, iki adet domates, ekmek içi, bir çay kaşığı tereyeğ

8 12 aylık bebek kahvaltısı tarifi

İki yemek kaşığı yoğurt, yarım muz, dört yemek kaşığı tam yulaf ununu bir kasede karıştırarak bebeğinize yedirebilirsiniz.

12 15 ay bebek kahvaltısı tarifi

Bir dilim ekşi mayalı ekmek, bir yumurta sarısı, beş yemek kaşığı keçi sütü , bir tatlı kaşığı tuzsuz peynir, bir çay kaşığı ceviz içi bebeğinize çatalla ezerek afiyetle yedirebilirsiniz

12 15 ay bebek kahvaltısı tarifi

Bir yumurta, iki kaşık yoğurt, küçük parçalar halinde peynir. Bir miktar tereyağını eritin Yumurta ve yoğurdu bir kapta çırparak üzerine peynirleri serpiştirip çatalla çırpın bu pratik tarifle bebeğinize krep kıvamında yumuşacık bir omlet hazırlayabilirsiniz.