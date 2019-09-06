Bebek keki tarifi: Şekersiz bebek keki nasıl yapılır?

Bebeğiniz ek gıdaya geçtiğinde dışardan hazır ürünler almak yerine bebeğinize sağlıklı atıştırmalıklar yapabilirsiniz. Bebeğiniz için bu tip yiyecekler hazırlamak keyif verici olmasının yanı sıra bebeğinizin lezzetli yiyecekler tatmasını sağlar. Bu yiyeceklerden bebeklerin en sevdiklerinden biri de kektir. Bebekler için kek yaparken yapay malzemelerden kaçınmalısınız. İşte bebeklere özel şekersiz kek tarifleri...

Evinizde dilediğiniz gibi şekersiz, sağlıklı ve yumuşacık kekler yapabilirsiniz. Tüm aileler için bebeklerinin sağlıklı besinler tüketmesi son derece önemlidir. Dışarıda satılan en organik ürünler bile az miktarda koruyucu içerebilirler. Sağlıklı ve iştahli bir bebeğe sahip olmak istiyorsanız mutlaka hazır gıdaları satın almaktan vazgeçmelisiniz. Bebeğiniz artık kendi yemek yemeye başladığı anlarda ona küçük sürprizler yapabilirsiniz. 9-12 ay bebekler artık elleri ile tutarak yemeye başlayabilirler. Lezzetli bir kek ile bebeğinizi mutlu edebilirsiniz. İşte en doğalından bebek keki tarifleri…

CEVİZLİ BEBEK KEKİ TARİFİ

Malzemeler;

1 yumurta

1,5 yemek kaşığı yoğurt

Yarım havuç

1 avuç iyi çekilmiş ceviz içi

Bir tutam tarçın

1 çay kaşığı karbonat

2 yemek kaşığı sıvıyağ

Aldığı kadar un

Yapılışı;

Yumurtayı köpük köpük olana kadar çırpın. Daha sonra yoğurt, rendelenmiş havuç, tarçın, ceviz ve sıvıyağı ekleyerek karıştırın. Un ve karbonatı birlikte kek karışımına ilave edin. Bu karışımı yağlanmış tepsinize dökerek 170 derece ısıda25 dakika pişirin.

SADE BEBEK KEKİ TARİFİ

Malzemeler;

1 çay bardağı pekmez

2 adet yumurta (yalnızca sarıları)

Yarım çay bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı veya biraz fazla sıvı yağ

1 çay aşığı karbonat veya kabartma tozu

1 yemek kaşığı buğday nişastası

Un

Yapılışı;

Şeker ve pekmezi derin bir kabın içinde çırpıcı bir tel ile karıştırın. Ardından yoğurt, yağ, nişastayı ekleyerek tekrar karıştırın. En son unu eve karbonatı elek ile karışıma eleyerek keki karıştırın. Üzerine ceviz ilavesi yapabilirsiniz. Yağlanmış kalıba keki dökerek önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25 dakika pişirmelisiniz.