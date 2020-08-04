Bebek odası nasıl hazırlanmalı?

Bebek henüz doğmadan merakla ve heyecanla alışveriş yapılırken türlü türlü araştırmalara girilir. Bebeğinin konforunu ve emniyetini sağlamak için neler yapılabilir? Bebeği tehlikelerden korumak için ne tür önlemlerin alınması gerekir? gibi bazı sorular aslında bebek odasını oluşturacak en önemli unsurlar arasında yer alır. İşte bu nedenle anne ve babaları en çok endişelendiren bu tip soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Bebek odası hazırlarken ilk olarak bebeğin hangi odada yatacağına karar verilmelidir. Uzmanlara göre ilk 2 yıl bebeklerin annelerle aynı odada yatmasının daha faydalı olduğu savunuluyor ancak bebeğiniz için ayrı bir oda hazırlamanızda da bir sakınca bulunmuyor.

ADIM ADIM BEBEK ODASI HAZIRLIĞI

BEBEK YATAĞI

Bebek odası hazırlama aşamasında dikkat etmeniz gereken en önemli nokta bebeğinizin güvenliği ve aldığınız eşyaların rahat bir şekilde kullanılabilir olmasıdır. Bebeğiniz için hemen hemen her mobilyacıda görebileceğiniz bebek odası takımları bebek yatağı, giysi dolabı ve şifonyerden oluşur. Bu takımlar montessori yataklı bebek odası takımı, çizgi karakter temalı ya da oldukça popüler olan büyüyebilen yataklı bebek odası takımı gibi seçeneklerden oluşuyor.

Ahşap parmaklı karyolalar ve park yataklarda çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Özellikle parmaklı karyola seçiminde dikkat etmeniz gerekenler bazı noktalar oluşabilecek kazaları önlemeye yardımcı oluyor örneğin, parmak aralarının bebeğin kafasının geçmeyeceği şekilde dizayn edilmesi ve biraz büyüdüğünde kolaylıkla tırmanacağı bir yatak olmamasına özen gösterilmelidir.

KIYAFET DOLABI

Kıyafet dolabının kullanışlı olması önem taşır. Aynı zamanda güvenlikli olması bebeğinizin çekmece ve dolap kapaklarına parmaklarının sıkışmasını engellemek için amörtisörlü olanları tercih edilebilir.

BEBEK ODASI RENKLERİ

Renklerin rahatlatıcı ve sakinleştirici etkilerinden ilham alarak bebeğinizin odasını boyayabilirsiniz. Ancak cinsiyet taramasının yanlış olması gibi durumlara karşı cinsiyet renklerini temsil eden renklerden kaçınabilirsiniz. Açık, ferah ve yumuşak renkler idealdir. Ayrıca bebek odası için şekilli renkli ve temiz duvar kağıtlarını kullanabilirsiniz. Dilerseniz sticker yapışkanlı süslerle odanın havasını değiştirebilirsiniz.

AYDINLATMA

Bebeğinizin karanlıkta uyuması daha sağlıklı olabilir. Ayrıca bebek odası lambasının çok güçlü olmaması, uzun sarkıt lamba ya da portatif lambalardan kaçınılmalıdır.

HALI

Bebek odası için alabileceğiniz birçok halı seçeneği bulunur ancak temizliği kolay olan antibakteriyel ve antialerjik modelleri tercih edebilirsiniz. Bebeğinizin odasında kaymayan, yumuşak ve tüysüz halılara yer vererek daha sağlıklı bir seçim yapabilirsiniz.