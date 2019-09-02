Bebeğiniz henüz dünyaya gelmeden onun için çeşit çeşit hazırlıklar yaparsınız. Kıyafetlerinden, oyuncaklarına, hastane odasından, kendi odasına kadar pek çoğunu önceden planlayarak işlerin kolaylaşmasını sağlarsınız. Bu planlar doğrultusunda bebeğiniz doğduktan sonra tüm ilginizi ve zamanınızı ona ayırmaya çalışırsınız. Peki tüm bunları ne kadar doğru yaptığınızı hiç düşündünüz mü? İşte "Bebek odası nasıl yerleştirilmeli?" sorusunun yanıtı...

Bebek odası nasıl yerleştirilmeli? Bu sorunun cevabı elbette hayal ettiğiniz gibi olmalı. Ama bilmeniz gereken bazı detaylar var. Konu bebek odasına gelince öncesinde birçok hayal kurarsınız. Yatağını, odasının rengini, halısını nasıl hazırlasam diye düşünürken zaman zaman kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Eğer evinizde çocuğunuza ayıracağınız bir oda varsa mutlaka onu çocuk için kullanmaya özen gösterin. Bir çocuk için kendine ait bir oda onun kendini özel hissetmesini sağlayacaktır.

BEBEK ODASI NASIL YERLEŞTİRİLMELİ?

Bazı aileler çocuk odalarında aşırıya kaçarak ağır mobilyalar, pahalı eşyalarla odalarını donatırlar. Çocuğunuzun buna asla ihtiyacı olmayacaktır. Çocuğunuzun odasını belirledikten sonra odada ferah ve kullanışlı eşyalar kullanmanız yeterli olacaktır. Başta hijyen ve güvenlik olmak üzere bebek odası şu şekilde yerleştirilmelidir;

-Bebeğiniz odası eğer mümkünse aile bireylerine yakın olmalıdır. Bu odanın ferah ve havadar olması son derece sağlıklı olacaktır.

-Bebeğinizin odasının geniş olması ona oyuncaklarıyla oynama konusunda rahatlık sağlayacaktır. Ortaya saçılmış oyuncaklar evinizin salonunda karmaşa yaratacağından düzenli bir şekilde oyuncaklarını odasını koyup oynamasına olanak sağlayabilirsiniz.

-Bebek mobilyası seçerken mümkünse doğal ürünler kullanmaya özen göstermelisiniz. Ahşap gibi doğal malzemeler oksijeni içine çekerek ortamın daha havadar olmasını sağlayacaktır.

-Odanın ferah renklerde boyanmasında her zaman fayda vardır. Kullanılan parkelerde açık renk kullanılması da kiri meydana çıkararak temizliğe elverişli olacaktır.

-Stor yerine tül ve perde kullanmanız temizliğini çok daha pratik hale getirecektir. Stor perdeler düzenli temizlenmediği zaman üzerinde toz biriktirerek zamanla bakteri üremesini sağlayacaktır.

-Bebeğiniz için seçeceğiniz oyuncaklar mümkün olduğu kadar doğal ürünler olmalı çünkü bebekler ilk hareketlilik döneminde her şeyi ağzına sokarak keşfetmeye çalışacaktır.

-Kullanacağınız mobilyaların güvenlikli olması son derece önemlidir. Mümkünse sivri köşeler bulunmamalı ve gereksiz mobilyadan uzak durulmalıdır.

-Odada süs eşyalarından çok bebeğinizin gelişim sağlayacağı oyuncaklar bulundurabilirsiniz.

-Bebeğinizin uyku düzeni oluştuktan sonra akşamları en geç saat 9 civarı uyumalıdır. Uyku düzeni çocukların gelişimi açısından önemli bir husustur.

-Bebeğiniz doğduktan sonra düzenli olarak odasının temizliğe ihtiyacı vardır. Çarşaf ve yastıkları sık sık yıkanmalı ve hijyenik bir ortam sağlanmalıdır.

-Odasına alışan çocuk yatağında güzel bir uyku çekecek ve sağlıklı bir şekilde gelişim sağlayacaktır.