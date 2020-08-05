Bebeğinize hazırladığınız suyun sıcaklığı iyi bir banyo deneyimi için şarttır. Onun hassas cildine zarar vermemek ve üşütüp hastalanmasını önlemek için bebek yıkama suyunu derece ile tespit ederek olası sorunları ortadan kaldırmanız mümkün. Peki bebek yıkama suyu kaç derece olmalı? İşte yanıtları…

Bebeğini ilk defa banyo yaptıracak birçok ebeveyn heyecanlı ve endişeli hissedebilirler. Banyo suyu sıcaklığının bebeğinize uygun olup olmadığı, küçük bebeğinizin elinizden kayıp gitmesi gibi düşüncelerin sizi ürkütmesi özellikle ilk aylarda normaldir. Ancak bebeğinizi yıkarken temel bazı noktalara dikkat ederek hem bebeğinizin keyifli bir banyo deneyimi yaşamasına hem de kendinizi daha rahat hissetmenize yardımcı olabilir.

BEBEKLER İÇİN İDEAL BANYO SICAKLIĞI NEDİR?

Anneler özellikle yeni doğan bebeğini banyo yaptırırken genellikle telaşlı davranabilirler. İlk olarak akla gelen banyo suyu sıcaklığının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi edinmek isterler çünkü kimse bebeğinin narin tenini haşlamak ya da ısısı düşük bir suyla üşüterek hasta olmasını istemez.

Bebeklerin vücutlarının yetişkinlere göre daha duyarlı olması banyo suyunun sıcaklık derecesinin çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlamamıza yardımcı olabilir. Bebekler için ideal banyo sıcaklık derecesi 36,5-37 derece arasında olmalıdır. Suyun sıcaklık derecesini termometre ile ölçebileceğiniz gibi dirseğinizi suya sokarak tespit edebilirsiniz. Bebeğinizi banyo yaptırdığınız ortamın 22-24 derece olması da banyo esnasında bebeğinizin üşümesinin önlemeye yardımcı olur.

Ayrıca bebeğinizi yıkarken ilk olarak vücudunu yıkayıp daha sonra baş bölgesini yıkamanız daha doğrudur çünkü ısı kaybı baş bölgesinde daha çabuk gerçekleşir.

BANYO ESNASINDA GÜVENLİĞİ SAĞLADIĞINIZDAN EMİN OLUN

Bebeğinizi yıkamadan önce gerekli tüm malzemeleri mutlaka hazırlamanız gerekir. Küvetinizde file kullansanız bile bebeğinizi tek başına bırakıp yanından ayrılmamalısınız. Bebeğinizin başını yıkarken yüz üstü yıkamaya özen göstermelisiniz. Su dökerken azar azar dökerek kulaklarına veya ağzına su girmesini engellemelisiniz. Özellikle ilk defa banyo yaptıracak kişilerin yanında yardımcı biri olması işleri daha da kolaylaştırır. Biri bebeği tutarken biri su dökebilir, banyo sonrası havluyu tutarak bebeğinizi sarmanıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda bebeğiniz ve siz banyo deneyimine alışana kadar daha güvende olmanız için yardımcı olur.