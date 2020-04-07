Bebekler katı gıdaya geçtikleri dönemde tükettikleri anne sütü miktarı doğal olarak azalmaya başlayacaktır. Bu dönemde vitamin ve mineral oranı yüksek olan ilikli kemik suyunun bebeğinize birçok faydası bulunur. 7 veya 8. aydan sonra bebeğinize ilikli kemik suyunu vererek gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Peki, bebekler için ilikli kemik suyu nasıl yapılır?

Ebeveynler, bebeğinin ek gıdaya geçmesi ile birlikte ona sağlıklı ve lezzetli yiyecekler sunarak zamanla gıda tüketimini arttırmaya çalışırlar. Kemik suyu başlarda küçük miktarda verilebilir. Tüm besinlerde olduğu gibi amaç bebeğin hem anne sütü almasını hem de güçlü besinlerle sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlamaktır. Bu nedenle bebeğiniz ek gıdaya geçse de anne sütünün önemi hala çok büyüktür. Bebeğin gelişimine katkıda bulunan besinler arasında olan ilikli kemik suyu bebeğinizin sağlıklı kemikler ve dişler inşa etmesi için gerekli olan kolay sindirim özelliğine sahip ve asimilasyonlu bir kalsiyum ve magnezyum içeriğine sahiptir. İlikli kemik suyu, eklem bakımı için en özel besinler arasında yer alır ve bebeğinizin gelişimine yardımcı olacak glukozamin ve kendroitin içerir. Aynı zaman da spesifik amino asitler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Kemikli ilik suyu elde etmek için uzun süreli pişirme yöntemi ile kemiğin içinde bulunan glutamin ve kollajen gibi maddeler kemikten ayrışarak iliğin çıkması sağlanır. Peki bebeğinizin sağlığına katkıda bulunmak için yapacağınız ilikli kemik suyu nasıl hazırlanır? İşte vitamin deposu ilikli kemik suyu tarifi…

BEBEĞİNİZ İÇİN KEMİKLİ İLİK SUYU PİŞİRME YÖNTEMİ

MALZEMELER

1 kg kemik ( iliğin çıkması için orta kısımlarının kırık olmalıdır)

3 yemek kaşığı elma sirkesi

1 adet soğan

3 lt. su

NASIL HAZIRLANIR?

Kemikleri iyice yıkayın ve üzerine 1 yemek kaşığı sirkeyi ekleyerek 30 dakika bekletin. Temizlik aşaması bittikten sonra süzün ve tencereye alarak 3 lt. su ilave edin ve içerisine 2 yemek kaşığı sirke ilave ederek iliğin kemikten kolay bir şekilde çıkmasını sağlayın. Ardından soğanı ikiye kesip içine atarak 12 saatte kısık ateşte pişirin.

İlikler çıkmaya başladığında üzerinde biriken köpükleri alın. Elde ettiğiniz ilikli kemik suyunu buz poşetine ya da buz kalıplarına koyarak dilediğiniz zaman bebeğinizin çorbalarına ve yemeklerine ilave edebilirsiniz.