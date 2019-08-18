Bebekler kaç aylıkken konuşur? Bebeklerde konuşma ne zaman başlar?

Geç konuşan çocuklarda bir takım iletişim sorunları yaşanmaktadır. Konuşması gerektiği halde henüz konuşamayan çocuk bazen saldırgan tavırlar sergilemeye başlar. Peki bebeklerin konuşma becerileri nasıl gelişir? Bebeklerde konuşma ne zaman başlar? İşte tüm bu soru ve sorunlarınızın yanıtları…

Bebeğiniz konuşmaya başlar ve artık bebeğiniz kendini daha iyi ifade eder ve daha özgüvenli hisseder. Anne- babalar bu dönemin gelmesi için genelde sabırsız davranır. Peki bebeklerde konuşma ne zaman başlar?

BEBEKLER NE ZAMAN KONUŞUR? BEBEKLERİN KONUŞMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİ..

Bebekten bebeğe değişim gösteren dil becerisi ile ilgili tam olarak bir zaman dilimi olmamakla birlikte her bebeğin konuşma zamanı birbirinden farklı olabiliyor. Kesin olarak konuşma becerileri ile ilgili sabit bir zaman olmasa da genel olarak şu aylarda konuşmaya başlayabilirler.

1.Bebek 3. ayına geldiğinde kendi sesini çıkarmaya başlar. Bu dönemde genelde kendisini bakışlarıyla anlatmaya çalışsa da anne bebeğin bu davranışlarından tüm ihtiyaçlarını örneğin acıktığını, altını pislettiğini rahatlıkla anlayabilir.

2.6. ayına gelen bebekler bazı sesleri çıkarmaya başlarlar. Bu dönem bebeği konuşmaya teşvik edici oyunlar ve oyuncaklar elde edilebilir.

3.9-12 aylık bebekler artık küçük hecelerle kelimeleri kullanmaya başlıyor. Bu dönem çıkardığı sesler artık onun için iletişim haline bürünüyor. Sesleri kontrol ederken bir yandan vurgulu sesler çıkarabiliyor.

4.Bebek 12-18 aylık döneme girdiğinde artık kelimeleri rahat bir şekilde telaffuz etmeye başlıyor. Bunun yanı sıra bebek kendi lisanı ile konuşmaya devam edebiliyor.

Her bebeğin konuşma dönemi başta da söylediğimiz gibi birbirinden farklı zamanlarda olabiliyor. Bazı bebekler çok erken konuşurken bazı bebekler konuşmada çok gecikebiliyorlar. Çocuk ve aileler için zorlu bir dönem olan geç konuşma annenin takibi altında olmalı ve bebeğin konuşmasında gecikme yaşandığında uzman tarafından mutlaka destek alınmalıdır.