Bebekler ne zaman soru sormaya başlar?

Her çocuğun gelişimi birbirinden farklıdır. Ancak bazıları bebeklikten itibaren davranışlarıyla herkesi şaşırtırken bazı bebekler diğerlerine göre geride kalabilirler. Çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerinde büyük farklar olmadığı sürece çocuğun bir sıkıntısı olduğundan bahsetmek doğru olamayabilir. Peki, bebeklerde soru sorma gibi gelişimler ne zaman başlar?

Tüm bebekler doğduklarında kendilerini farklı yollarla ifade ederler ve anneler bebeklerinin acıktığını, doyduğunu veya uykusunun geldiğini rahatlıkla anlayabilir. Tüm bunlar için bebeğinizin konuşmasına ihtiyaç yoktur. Ağlaması, el ve bacak hareketleri her şeyi anlatabilir. Ancak biraz daha büyüdüklerinde iletişim kurmaları ve sözel olarak kendilerini rahatlıkla ifade etmeleri gerekir.

Bebekler 1 yaşına geldiklerinde bazı kelimeleri söylemeye başlar. Bu yaşlarda çocuklardan uzun cümleler kurmaları beklenmemelidir. 18. ayda kelime dağarcıkları gelişerek 24. aylarda iki kelimeyi bir araya getirmeye başlayabilirler. Çocuklar merak duygusundan dolayı soru sormaya başlarlar. Sordukları sorular dünyayı keşfetmelerine ve merak ettiği birçok şeyi öğrenmesini sağlar. 2,5-3 yaşına gelen çocukların kelime dağarcıkları artar ve sıklıkla ‘'neden'' sorusunu sormaya başlarlar. Bazen aileler artık bu işin içinden çıkamayacak bir hale gelebilirler ancak çocuğunuz her şeyi merak eder ve öğrenmek ister.

Genellikle sorular cevaplardan daha öğretici ve oldukça kıymetlidir. Çocuğunuza bilgi verdiğiniz kadar onun sorularına soruyla karşılık verdiğinizde ona daha derin düşünmeyi aynı zamanda da sorgulamayı öğretebilirsiniz. Çocuğunuzun sorduğu sorulara mantıklı cevaplar vermek çocuğunuzun rahatlamasını ve sakinleşmesin sağlar. Çocuğunuzun merak duygusunu karşıladığınızda daha çok öğrenecek ve bilgi sahibi olacaktır. Bu yaşlarda ki tutumunuz çocuğunuzun hayatı boyunca öğrenme becerisini geliştirmesine katkıda bulunabilir.