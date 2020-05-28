Ağız mukozasının herhangi bir yerinde oluşan ve değişik boyutlara sahip olabilen lezyonlar aft olarak adlandırılır. Halk arasında ağız yarası olarak da bilinen aft hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… Bebeklerde aft neden olur? Bebeklerde aft tedavisi…

Genellikle yanak içi, dil üstü veya iç dudakta oluşan, sarı, beyaz veya gri renkte olabilen, etrafı kızarık bir görünüme sahip ağız içi yaralara aft denir. Peki, bebeklerde aft neden olur? Bebeklerde aft tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

BEBEKLERDE AFT NEDEN OLUR?

Aft yaraları çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Yetişkin insanlarda vitamin/mineral eksikliği, sigara kullanımı, stres, çeşitli alerjiler ve bağışıklık sisteminin zayıf olması gibi etkenler afta neden olabilmektedir. Bebeklerde ise; özellikle kış aylarında sıklıkla yaşanan grip ve nezle gibi hastalıklar, bağışıklık sisteminin zayıf olmasından dolayı gelişebilmektedir. Bebeklerin bağışıklık sisteminin gelişim aşamasında olmasından ötürü hastalıklarla birlikte aftların oluşmasına neden olabilmektedir.

Bir diğer neden yine bağışıklık sisteminin zayıf olmasından ötürü, beslenmenin de zayıf olmasıyla birlikte aftlar oluşmaktadır.

BEBEKLERDE AFT TEDAVİSİ

Emme güçlüğü, beslenmek istememe, yemek yemekten kaçınma, Salya artışı ve hafif ateş ve genel bir huzursuzluk bebeklerde aft yaralarının varlığının belirtileridir. Aftlar birkaç gün içinde ortaya çıkan, hızla gelişen ve 3 haftaya kadar sürebilen acılı lezyonlardır. Eğer bebeğinizin sizin göremediğiniz ağız mukozasının herhangi bir yerinde oluşmuşsa farketmeniz zaman alabilir. Bebeğinizde aft varlığından şüpheleniyor ya da görmüşseniz mutlaka doktora başvurmanız gereklidir. Doktorrun size önereceği antiseptik pomadlar veya antibakteriyel jeller aft yaralarının iyileşme sürecini hızlandırır. Ayrıca durum beslenme yetersizliğinden kaynaklanıyorsa, vitamin ve mineral eksikliğini belirlemek amacıyla bazı testlerin yapılmasını isteyebilir. Yapılan testlerin sonuçlarına göre de takviye vitamin desteği ya da beslenme ile ilgili önerilerde bulunabilir.