Bebeklerde alt değiştirme sıklığı nasıl olmalı?

Bebekler doğduğunda en çok merak ettiğimiz konulardan biri de bebeğin alt değiştirme sıklığıdır. Kendimize şu soruları sorarak 'Acaba altı mı ıslak? Neden bu kadar huzursuz davranıyor? Pişik sorunu mu var?' diye kontrol eder dururuz. Peki bebek bezi en fazla kaç saatte bir değiştirilmeli?

Yenidoğan bebeklerde alt değiştirme işlemi daha sık olmaktadır. İlerleyen yaşlarda bu durum bezden kesilinceye kadar azalır. Ayrıca bebeklerin hangi sıklıkta değişmeye ihtiyaç duyduğu farklılık da gösterebilir. Bu durumda bebeğiniz beslenmeden önce ve sonra bezine bakabilirsiniz.

Bebeğiniz uykuya dalmadan önce altının kuru olduğundan mutlaka emin olmalısınız. Bezinin uzun süre altında kalması bebeğin pişik problemi yaşamasına ve aynı zamanda bebeğin huzursuz olmasına neden olabilir.

GECELERİ NE SIKLIKTA DEĞİŞTİRMELİSİNİZ?

Yenidoğan bir bebeklerin kırkı çıkana kadar geceleri beslenmeden önce altı kontrol edilmelidir. Bebeğiniz yatmadan önce banyosunu yaptırıp, poposunu kremleyip bezini takmak iyi bir fikir olabilir. Bunun dışında gece uyuyor ve bezinin aşırı ıslaklığından şüphe duymuyorsanız bebeğinizi uyandırmanıza gerek yoktur.