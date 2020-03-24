Bebeklerin sağlıklı gelişimi için birçok vitamin ve minerale ihtiyacı vardır. Vitamin eksikliği söz konusu olduğunda bebeklerin birçok hastalıklara yakalanma riski artar ve bu durum bebeklerin gelişiminde bazı sıkıntılar yaşanmasına neden olabilir. Özellikle b12 bebekler için çok büyük önem arz eder. Peki, bebeklerde B12 en az kaç olmalı? B12 eksikliği belirtileri nelerdir?

Vitaminler vücut sağlığı ve organların normal işleyişi adına büyük öneme sahiptir. Hayati önem taşıyan bu vitaminler yetersiz alındığında bazı belirtilerle kendini gösterebiliyor. Bu belirtiler kimi zaman küçük işaretlerle kendini gösterirken kimi zaman da ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. Özellikle bebekler söz konusu olduğunda durumun daha vahim olduğunu unutmamak gerekir.

En önemli vitaminlerden biri olan B12 vitamini bebeklerin ruhsal ve fiziksel gelişimleri adına büyük öneme sahiptir. B 12 vitamin eksikliği ek gıdaya geçişin ertelenmesinden dolayı kaynaklanacağı gibi emzirme döneminde annenin yetersiz beslenmesinden dolayı da meydana gelebilir. Bu nedenle anneler emzirme döneminde sağlıklı beslenmeli ve ek gıdaya doğru zamanda geçişin yapılması sağlanmalıdır.

BEBEKLERDE B12 VİTAMİNİ KAÇ OLMALIDIR?

Bebeklerde B12 alt sınır değeri 200 pg/ml olarak kabul edilmiş olsa da uzmanlar alt sınırın en az 500 pg/ml olması gerektiğini bildirmektedirler.

BEBEKLERDE B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeklerde genellikle %60 oranında 3-6 ay arasında bazı belirtileri gözlemlemek mümkün olabiliyor. Peki bebeklerde B12 eksikliği nelere yol açabilir? İşte bebeklerde B12 vitamin eksikliğinden kaynaklanan bazı belirtiler…

– Gelişme geriliği

– Hipotoni

– Konvülziyon (havale)

– Titreme

– Hareketlerde zayıflık

– Yürümede zorluk

– Pernisiyoz anemi

– Letarji (patolojik uyku durumu)