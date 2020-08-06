Bebeklerde yaşanan hırıltılı solunum ve balgam sorunu anne ve babalar için endişe vericidir ve sıklıkla yaşanır. Bebeklerde balgam ve hırıltı görülmesi 1 yaşına kadar akciğer gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan doğal bir süreç olmakla birlikte hastalık habercisi olabilir. Peki, bebeklerde balgam ve hırıltı nasıl geçer? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Yenidoğan bebeklerde sık karşılaşılan hırıltılı solunumun en önemli nedeni, bebeğin kıkırdaklardan oluşan nefes yollarının yetişkinlere kıyasla çok daha dar olmasıdır. Aynı zamanda bebeklerin bronşlarının çok ufak olması nedeniyle burada biriken balgam benzeri sıvılar, bebeklerin enfes almasını güçleştirmektedir. Peki, bebeklerde balgam ve hırıltı nasıl geçer? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

BEBEKLERDE SOLUNUM HAKKINDA

Bebeklerde görülen hırıltı ve balgam sağlıklı bir akciğer gelişiminin göstergesi olarak kabul edilir ve nadiren bir hastalığın varlığına işaret eder.

Balgam, solunum sistemi ve akciğerlerin temizlenmesinde görev alan fazla mukustan oluşur. Diş çıkarma dönemleri, yeni çevre şartları, fazla kuru ya da nemli hava, yenilen besinler, toz ve alerjenler aşırı balgam üretilmesine ve bu balgamın solunum yollarında birikerek hırıltı ya da ıslık benzeri sesler çıkarmasına neden olur. Düzenli olarak bebeğinizin burun temizliğini yapmak, bu şikayetlerin azaltmasına yardım eder.

Balgam ve hırıltı tek başına bir hastalığın belirtisi değildir fakat başka semptomlarla birlikte görüldüğünde acil müdahale edilmesi gerekebilir.

BEBEKLERDE BALGAM VE HIRILTI NASIL GEÇER?

Bebekte hırıltı solunum varsa öncelikle doktoruna başvurup altta yatan herhangi bir nedenden kaynaklanıyorsa bunun öğrenilmesi gerekir. Tetkiklerde eğer önemli bir neden yoksa, reçetesiz olarak da satılan serum fizyolojik ile ya da burun aspiratörleri ile bebeğinizin burnunu temizleyebilirsiniz. Genizde veya solunum yolunda oluşan balgam için doktorun uygun gördüğü tedaviye ek olarak, odanın nem oranı iyi ayarlamak ve kurumasını engellemek önemlidir.

Bebeğe ılık su ile yaptıracağınız banyo rahatlamasına yardım eder. 6 aya kadar bebeklerde günde 1 çay kaşığı kadar nane ya da kekik çayı solunum yollarını rahatlatır. 6. ay ve sonrasında yarım fincan ve biraz daha fazla çay verilebilir. Göğüs bölgesine yapılacak masaj ve sıcak havlu kompresleri bebeğini göğsünü yumuşatmaya ve solunumu rahatlatmaya fayda sağlar.

Ayrıca, kimyasal içeren temizlik ürünleri, parfüm ve oda kokularını bebeğin yattığı veya uzun zaman geçirdiği odalarda kullanmamanız önemlidir.