İnek sütü, yumurta akı, fındık, fıstık, ceviz, hazır gıdalardaki katkı maddeleri, buğday, susam gibi gıdalar alerjiye yol açar. Bebeklerde besinin vücuda alınmasıyla başlayan, bağışıklık sistemi ile ilişkili olarak gelişen ve tekrarlayabilen bir sağlık sorunu olan besin alerjisiyle ilgili merak edilenler haberimizde… Bebeklerde besin alerjisi belirtileri nelerdir? İşte cevabı…

Besin alerjileri 0-2 yaş arası çocukların yaklaşık yüzde 6'sını etkileyen ve ani ölüme dahi neden olabilen önemli sorunlardandır. Bebeklik döneminde yaygın görülen besin alerjisi anne sütüyle beslenenlerde dahi görülebilmektedir. Şimdi, bebeklerde besin alerjisi belirtileri nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim.

BESİN ALERJİSİ NEDİR?

Besin alerjisi, belirli bir yiyeceği yedikten hemen sonra ortaya çıkan bir bağışıklık sistemi reaksiyonudur. Besin alerjisi ciddi semptomlara hatta anafilaksi olarak bilinen hayatı tehdit eden bir reaksiyona neden olabilir.

Besin alerjiniz olduğunda, bağışıklık sisteminiz yanlışlıkla belirli bir yiyeceği veya gıdadaki bir maddeyi zararlı bir şey olarak tanımlar. Farmasötik olarak bağışıklık sisteminiz, alerjiye neden olan gıda veya gıda maddesini (alerjen) nötralize etmek için immünoglobulin E (IgE) olarak bilinen bir antikoru serbest bırakmak için hücreleri tetikler.

Bir dahaki sefere bu yiyeceğin en küçük miktarını bile yediğinizde, IgE antikorları bunu algılar ve bağışıklık sisteminize histamin adı verilen bir kimyasalın yanı sıra diğer kimyasalları kan dolaşımınıza salması için sinyal verir. Bu kimyasallar alerji semptomlarına neden olur.

Bebeklerde ve çocuklarda besin alerjisine yol açan besinlerden bazıları şunlardır:

– Yer fıstığı

– Fındık

– Yumurta

– İnek sütü

– Buğday

– Soya

– Susam

– Hazır gıdalarda kullanılan tatlandırıcı, renklendirici ve kıvam verici ya da koruyucular.

BESİN ALERJİSİ BELİRTİLERİ

– Deride kırmızı dökünt

– Öksürük

– Buru akıntısı veya tıkanıklık

– Gözlerde kızarıklık ve kaşıntı

– Hışıltılı solunum ve öksürük

– Kusma

– Kabızlık

– İshal

– Dudaklarda morarma

Ani ölüme dahi yol açabilen besin alerjisi kimi zaman grip veya nezleye benzer belirtilerle de ortaya çıkabiliyor. Ailesinde en azından bir ebeveyni veya bir kardeşinde alerjik rinit, astım, besin alerjisi veya egzama gibi alerji öyküsü olan bebeklerin yaşamlarının ilk 5-7 yılı içinde besin alerjisi ortaya çıkma riski de yüzde 20 daha yüksek oluyor.