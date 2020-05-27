Bebeklerde BLW yöntemi nedir, ne zaman uygulanır?

Baby led Weaning pek çok ebeveynin merak ettiği yöntemlerden biridir. ’Bırakın çocuklar kendi beslensin’ anlamına gelen BLW annelerin bu konuda daha cesur davranarak bebeklerin becerilerinin arttırılması sağlanıyor. Peki bebeklerde BLW yöntemi ne zaman uygulanır?

Ek gıdaya geçiş yapan, mama sandalyesine oturabilen, yiyecekleri eliyle kavrayıp ağzına götürebilen bebeklerin mama ya da püre yerine çocukların kendilerinin rahatlıkla yiyebilecekleri parmak yiyeceklerle (fingerfoods) beslenmesinin sağladığı ‘'Baby Led Weaning'' yöntemi bebeklerin beslenmesini sağlayan en yeni beslenme şeklidir. Bebekler bu şekilde beslenerek istediği kadar yemeyi öğrenir ve kendi başına yemek yeme alışkanlığı kazanabilir. Yapılan bazı araştırmalara göre bu şekilde beslenen çocuklarda beslenme anksiyetenin azaldığı ve diğer bebeklere oranlara daha sağlıklı besinlerle beslendikleri gözlemlenmektedir. Henüz çok yeni bir yöntem olduğundan dolayı bu konu hakkında yeteri kadar araştırma olmadığını söyleyebiliriz.

* Bu yöntem bebeğinizin kısa sürede kendi yemeklerini kendi başına yemesini sağlar. Elbette çocuğunuz ilk deneyimlerinde yemeğini etrafa döküp saçabilir ancak zamanla kaşık ve çatalı çok doğru şekilde tutacak ve yemek yemesi için çocuğunuzun peşinde dolaşmak ya da her yemeğini yedirmek zoruna kalmayacaksınız. Peki Baby Led Weaning yöntemine ne zaman başlayabilirsiniz? İşte BLW yöntemine bebeğiniz hazır olduğu ilk dönem…

* BLW yöntemi açılımı Baby Led Weaning yani bebek önderliğinde ek gıdaya geçiş olarak ifade edilebilir. Bebeklerin ilk altı ay yalnızca anne sütü ile beslenmeleri gerekir. Mecbur kalındığında beslenebilecekleri diğer bir alternatif ise formüle mamalardır. Bebeğiniz ek gıdaya geçse bile hala anne sütü ya da formüle mama alması gerekir. Ek gıdanın bebeğiniz için başlangıçta yalnızca bir takviye olduğunu unutmamanız gerekir.

* Bebeğiniz için sebze ve meyveleri onun yiyeceği boyutta parmak yiyecek şeklinde keserek buharda ya da fırında pişirerek bebeğinizin ağzına götürmesi, ağzında parçalaması gözlemlenerek bebeğinizi bir süre takip etmeniz gerekir. Bebeğinizin besin parçalarını boğazına kaçırmamasına özen göstermek ve çok dikkatli davranmak gerekir. Çorba, yoğurt gibi besinleri çok rahat tüketebileceğinden kaseyle ya da bardakla içmesine yardımcı olabilirsiniz. Böylelikle bebeğinizin el ve kol koordinasyonlarının gelişmesine, yiyeceklerin lezzetini kavramasına ve kendi başına beslenmesine yardımcı olacaktır.