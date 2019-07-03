Bronşit küçük çocuklarda ve bebeklerde sık görülen bir akciğer enfeksiyonudur. Akciğerin küçük hava yollarında (bronşiyallerde) iltihap ve tıkanıklığa neden olur. Şimdi, bebeklerde bronşit belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenlere bir göz atalım…

Bronşit; akciğerlerdeki nefes kanallarındaki bronşiyallere, virüslerin bulaşması sonucu oluşur. Bu virüslerin bulaşması sonucunda bronşçuklarda şişme ve iltihap meydana gelir. Ve bunun sonucunda nefes yollarında biriken mukus sonucunda havanın akciğerlere girişi ve çıkışı zorlaşır. Peki, bebeklerde bronşit belirtileri nelerdir? Bronşit tedavisi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

BRONŞİT HAKKINDA

Bronşit; akciğerlerdeki nefes kanallarındaki bronşiyallere, virüslerin bulaşması sonucu oluşur. Bu virüslerin bulaşması sonucunda bronşçuklarda şişme ve iltihap meydana gelir. Ve bunun sonucunda nefes yollarında biriken mukus sonucunda havanın akciğerlere girişi ve çıkışı zorlaşır.

Bronşit, hemen hemen her zaman viral bir enfeksiyondan kaynaklanır. Çoğu durumda bronşite Respiratuar Sinsisyal Virüs (RSV) neden olmaktadır. RSV çok yaygın bir virüstür ve neredeyse tüm çocuklar 2 yaşına geldiğinde bulaşır. Büyük çocuklarda ve yetişkinlerde, RSV öksürüğe veya soğuk algınlığına neden olabilir, ancak küçük çocuklarda bronşite neden olabilir. Tipik olarak, bronşit için en sık kış aylarında görülür.

BEBEKLERDE BRONŞİT BELİRTİLERİ

Bronşit soğuk algınlığı semptomlarına benzer semptomlarla başlar, ancak öksürme, hırıltılı nefes alma ve bazen nefes almada zorlanır. Bronşit semptomları bir ay ile birkaç gün veya haftalarca sürebilir.

İlk birkaç gün, bronşiyolit belirti ve bulguları soğuk algınlığına benzer. Bunlar:

Burun akması

Tıkalı burun

Öksürük

Hafif ateş

Nefes almada güçlük

İştahsızlık

Halsizlik

Nefes alırken hırıltı

Bu belirtilerin dışında bir çok bebek de kulak enfeksiyonu geçirir (otitis media).

BEBEKLERDE BRONŞİT TEDAVİSİ

Çoğu bronşit vakası hafiftir ve özel bir tıbbi tedaviye gerek yoktur. Antibiyotikler yardımcı olamaz çünkü bronşit bir virüsten kaynaklanır. Antibiyotikler sadece bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir.

Doktorlar, çocuğun hava yollarını açmasına yardımcı olmak için ilaç verebilir.

Nefes almada zorluk çeken, susuz kalmış veya çok yorgun görünen bebekler bir doktor tarafından kontrol edilmelidir. Ciddi semptomları olanların hastaneye yatırılması, yakından izlenmesi ve sıvı ve nemlendirilmiş oksijen verilmesi gerekebilir.

Nadiren, çok ağır vakalarda, bebek iyileşene kadar nefes almasına yardımcı olması için bebek solunum aygıtına bağlanır.