Bebeğin burun deliklerinden mukusun akması burun akıntısı olarak tanımlanabilir. Bebeğin ilk yıllarında burun akıntısı olması nadir olan bir durum değildir ve büyük bir sorun değildir. Peki, bebeklerde burun akıntısı neden olur? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bebeklerde burun akıntısı tek başına bir sorun değildir ve ebeveynleri endişelendirmez. Özellikle kış aylarında bebeklerde burun akıntıları ne yazık ki çok sık yaşanıyor. Ancak öksürük ve yüksek ateşle birlikte olduğunda bu durum endişe verici olabilir. Burun akıntısı eğer bir haftayı geçen bir süreçte halen devam ediyorsa bebeğinizi bir çocuk doktoruna götürmeyi ihmal etmeyin. Şimdi, bebeklerde burun akıntısı neden olur? Gelin hep birlikte öğrenelim.

BEBEKLERDE BURUN AKINTISI NEDEN OLUR?

Çoğu burun akıntısı viral üst solunum yolu enfeksiyonlarından veya soğuk algınlığından kaynaklanır. Grip ve solunum sinsityal virüsü (RSV) gibi diğer spesifik solunum virüsleri de burun akıntısına neden olabilir.

Bebeklerde burun akıntısının daha az yaygın nedenleri:

– Sinüs enfeksiyonları. (Bebeklerde burun akıntısının nedeni sinüzit olamaz, çünkü sinüsleri olmadığı unutulmamalıdır.)

– Burunda yabancı bir cisimden kaynaklanan tahriş.

– Alerjik durumlar.

– Havadaki bir şeyden (sigara dumanı, parfüm vb) kaynaklanan tahriş.

– Bazı bebeklerde yatmadan önce verilen inek sütü

– Yenidoğanın ana rahminden kalma amniyon sıvısını temizliyor olması.

Tüm burun akıntılarının bir enfeksiyon veya tahriş sonucu olmadığını unutmayın. Soğuk hava herhangi bir kişide geçici burun akıntısına neden olabilir. Diş çıkarmak, başka bir etken söz konusu olmadığı sürece bebeklerde burun akıntısına neden olmaz.