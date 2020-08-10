Bebeklerde dil gelişimi için yapılması gerekenler…

Bebeklerde dil gelişimi için yapılması gerekenler…

Ebeveynler, çocuğunun dil gelişiminde önemi bir rol oynar. Yapılan bazı araştırmalara göre bebeklik döneminde çok fazla iletişim halinde olunan bebeklerin daha iyi dil bilgisine ve kelime dağarcıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. İşte bebeğinizin dil gelişimini arttırmanın basit yolları…

BEBEĞİNİZLE SÜREKLİ KONUŞUN

Bebeğiniz her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu süreçte bebeğinizle yakından ilgilenmek onun dil gelişimi için büyük öneme sahiptir. Birçok ebevyn bebeğinin onu anlamayacağını düşünerek onunla konuşmaz ancak bebeğinizle konuşmak dil gelişimini arttırmanın en basit yoludur. Örneğin çocuğunuza ‘'şimdi banyo yapacağız. Tertemiz olacağız ve daha sonra üstümüzü giyineceğiz.'' gibi cümleler kurmalı ve onunla her fırsatta konuşmalısınız.

BİRLİKTE MÜZİK DİNLEYİN

Küçük çocuklar müziği ve dans etmeyi severler. Onlar eğlendirecek hareketli şarkılarla onun da söylemesini sağlayın.

HİKAYELER ANLATIN

Çocuğunuzu mutlu edecek ve eğlendirecek sonu mutlu biten hikayeler anlatın. Hikayelerin çocuğunuzu uygun ve korkutucu olmamalarına özen gösterin. Aynı zaman da çocuğunuza resimli kitaplar alın ve okuyun.

ÇOCUĞUNUZUN KONUŞMA KALIPLARINI ELEŞTİRMEYİN

Çocuğunuzu sürekli uyarmak ya da eleştirmek yerine doğru tellafuz etmesini ve yanlış kelime kullandığında doğrusunu tekrarlayarak öğrenmesini sağlayın. çocuğunuzun çabalarını övgüyle karşılayın.

TELEVİZYON VE BİLGİSAYARDAN UZAK TUTUN

Televizyon programları çocuğunuzun dil gelişimi için ihtiyaç duyduğu iletişimi vermez ve çocuklarla etkileşeme girmeyerek yanıt da vermezler. Özellikle 2 yaşından küçük çocuklarınızı televizyon ve bilgisayardan uzak tutmanız gerekir.