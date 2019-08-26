Bebeklerde diş çıkarma ne kadar sürer? Ne iyi gelir?

Bebeklerde diş çıkarma ne kadar sürer? Ne iyi gelir?

Bebeklerde zorlu bir süreç olan diş çıkarma işlemi 2-3 ay öncesinden belirtiler göstermeye başlar. Ailelerin bu dönem bilinçli olması, süreci kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Bebeğin dişleri çıkmaya başladığında kendini gösteren huzursuzluk dişler patladığında rahatlama aşamasına dönüşüyor. Peki bebeklerin diş çıkarma süresi ne kadardır? Diş çıkaran bebeklerin acısını hafifletmek için neler yapılabilir?

Bebeğin dişleri çıkmaya başladığında dişlerindeki kızarıklığı ve şişliği dışarıdan görebilmeniz mümkündür. 20 adet dişinin çıkması genel olarak 3 yaşa kadar tamamlanmaktadır. Bazı bebeklerde şiddetli yaşanan ağrı bebeklerde huysuzluğa, geceleri uykudan uyanma, elini sürekli ağzına götürme gibi davranışlarla kendini gösterir. Bebeğinizin ağzından 3. aydan itibaren salya akmaya başlayacaktır, fakat diş çıkarma nöbetinde bu salya artar ve daha fazla akmaya başlar. Diş etindeki kızarıklar arttıkça diş çıkmasına az süre kala dişteki ağrılar daha çok artabilir. Bazı bebeklerde ishal, ateş görülebilir. Bu dönem artan salya ile ishal görülebilmektedir. Yalnız bebekten iki kareden fazla sıvı yapılan kaka görüldüğünde çocuk doktorunuza başvurmakta fayda vardır. Pei diş çıkaran bebeğe ne iyi gelir? Diş çıkarma süresi ne kadar sürer?

BEBEKLERDE DİŞ ÇIKARMA NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Bebeklerde genellikle 6-7. aylarda dişler çıkmaya başlar. Bazı bebekler çok erken diş çıkarsa da bazı bebekler 12. aydan sonra diş çıkarmaya başlayabilirler. Genellikle dişler alt çenede ve önlerden çıkmaya başlar. Diş oluşmaya başladığında diş etlerinde kızarıklık görülebilir. Diş çıktığında ilk olarak çok küçük bir uç verir. Bazen belli bile olmazlar. Çıkan bu diş zamanla büyümeye ve dışarıdan rahatlıkla görülmeye başlar.

BEBEKLERDE DİŞ ÇIKARMAYA NE İYİ GELİR?

DİŞ ETİ KAŞIYICI

Bebekler için sıklıkla tercih edilen bu yöntem diş etlerini rahatlatmaya yaramaktadır. Kaşıyıcıların içi sıvı doludur ve buzdolabında bekletmeniz diş etlerine masaj etkisi yaratabilir.

SOĞUK BEZ YÖNTEMİ

Temiz bir bezi ıslak veya kuru buzdolabında bekletin ve soğumasını sağlayın. Daha sonra bu bezi bebeğinize verin. Soğuk bez yardımı ile dişlerindeki kaşıntının azalmasına yardımcı olacak ve rahatlama sağlanacaktır.

SEBZE VERİN

Bebeğiniz ek gıdaya geçtiyse eline sert bir havuç bir dal taze soğan verebilirsiniz. Bu da bebeğinizin diş etlerinin rahatlamasını sağlayacaktır. Bu gıdaları verirken bebeğinizin yanında olmanız oluşabilecek kazların engellemesine yardımcı olabilir.