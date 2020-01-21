Tüm doğuştan hastalıklar arasında en yaygın görülen halk arasında kalbin delik olması olarak tariflenen kulakçıklar ve karıncıklar arasındaki deliktir. Peki, bebeklerde doğuştan kalp deliği nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili merak edilenler haberimizde…

Nedeni çoğunlukla bilinmeyen ancak genetik ya da annenin hamilelikte kullandığı ilaçlar veya geçirdiği enfeksiyonlardan kaynaklanan bebeklerde doğuştan kalp deliği nedir? Belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

BEBEKLERDE DOĞUŞTAN KALP DELİĞİ NEDİR?

* Kalpteki delikler basit konjenital kalp kusurlarıdır. Konjenital kalp kusurları, kalbin doğumda mevcut olan yapısı ile ilgili problemlerdir. Bu kusurlar kalpten normal kan akışını değiştirir.

* Kalbinizin septum adı verilen bir iç duvarla ayrılmış iki tarafı vardır. Her kalp atışında kalbinizin sağ tarafı vücudunuzdan oksijen bakımından fakir kanı alır ve onu akciğerlerinize pompalar. Kalbinizin sol tarafı akciğerlerinizden oksijen bakımından zengin kanı alır ve onu vücudunuza pompalar.

* Septum, kalbin iki tarafı arasındaki kanın karışmasını önler. Bununla birlikte, bazı bebekler üst veya alt septumda deliklerle doğarlar.

* Kalbin iki üst odası arasındaki septumdaki bir deliğe atriyal septal defekt (ASD) denir. Kalbin iki alt odası arasındaki septumdaki bir deliğe ise ventriküler septal defekt (VSD) denir.

* ASD’ler ve VSD’ler kanın kalbin sol tarafından sağ tarafına geçmesine izin verir. Bu, oksijen bakımından zengin kanın oksijen bakımından fakir kanla karışabileceği anlamına gelir. Sonuç olarak, oksijen açısından zengin kan, vücuda değil, akciğerlere pompalanır.

* Son yıllarda, ASD’lerin ve VSD’lerin tanı ve tedavisinde büyük aşamalar kaydedilmiştir. Basit konjenital kalp kusurları olan çocuklar normal, aktif ve üretken bir yaşama sahip olabilir, çünkü bu kalp kusurları kendi başlarına kapanır veya onarılır.

BEBEKLERDE KALP DELİĞİ NEDENLERİ

Atriyal septal defektler (ASD’ler), ventriküler septal defektler (VSD’ler) veya diğer kalp kusurlarının neden geliştiği bilinmemektedir. Kalıtım bazı kalp kusurlarında rol oynayabilir. Örneğin, doğuştan kalp kusuru olan bir ebeveynin, problemli bir çocuğu olması diğer insanlardan biraz daha olasıdır. Çok nadiren, bir ailede birden fazla çocuk kalp kusuru ile doğar.

Down sendromu gibi genetik bozuklukları olan çocuklar genellikle konjenital kalp kusurlarına sahiptir. Down sendromlu tüm bebeklerin yarısında konjenital kalp defekti vardır. Hamilelik sırasında sigara içmek, septal kusurlar dahil olmak üzere çeşitli konjenital kalp kusurlarıyla da bağlantılıdır.

BEBEKLERDE KALP DELİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kalbi delik bebeklerin belirtileri birbirinden farklı olabilir. Bazı bebeklerde kalp deliğinin tüm belirtileri doğar doğmaz kendini gösterirken, bazısında yetişkinlik dönemine kadar ortaya çıkmayabilir.

Bebeklerde görülen başlıca belirtiler şunlardır:

– Çok hızlı nefes alıp verme

– Dudak çevresinde ve yüzünde morarma

– Emerken çok çabuk yorulma

– Kilo alma hızında azalma

– Aşırı terleme

– Yaş ilerlediğinde çabuk yorulma

– Çarpıntı

– Bayılma

BEBEKLERDE KALP DELİĞİ TEDAVİSİ

Bebeklerde kalp deliğinin en bilinen tedavi yöntemi ameliyattır. Ancak her kalp deliğinin cerrahi bir müdahaleye ihtiyacı yoktur. Bazı küçük delikler hiçbir tedavi gerektirmeksizin ilerleyen dönemlerde kendiliğinden kapanabilir. Küçük deliklerin belli özellikte olanları ya da hafif kapak darlıklarında tedavi gerekmeden çocuklar normal yaşantılarını sürdürebilmektedirler.

Ancak delik büyükse ve tedavi edilmezse kalp yetmezliği sorunu ortaya çıkabilir. Bu nedenle önce ilaç tedavisine başlanır. Ancak belirtiler devam eder ve delik kapanmazsa ameliyat şarttır.

Bebeklerde kalp deliği ameliyatı, 2 farklı yöntemle gerçekleştirilir. İlk yöntem açık kalp ameliyatı olarak bilinir ve kalbin delik kısmına bir yama yapılır. İkinci yöntem ise şemsiye yöntemi olarak bilinir. Kalp açılmaz, deliği kapatma işlemi anjiyo sırasında yapılır. En doğru yöntemi doktorunuz belirleyecektir.