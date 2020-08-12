Bebeklerde dudak kuruması neden olur? Bebeklerde dudak kuruluğuna ne iyi gelir?

Bebeklerde dudak kuruması neden olur? Bebeklerde dudak kuruluğuna ne iyi gelir?

Yeni doğmuş bir bebeğin dudaklarının, daha büyük bir bebeğinkinden daha kuru ve kırmızı görünmesi yaygın görülen bir durumdur ve bazı anneler için de endişe nedenidir. Özellikle havaların ısınması ve nem seviyelerinin değişmesi bebeklerde dudak kuruluğunu tetikleyen faktörlerden biridir. Şimdi, bebeklerde dudak kuruması neden olur? Bebeklerde dudak kuruluğuna ne iyi gelir? Merak edilen tüm detaylar için haberimize göz atmanız yeterli…

Dudak kuruması ve çatlaması yenidoğan da dahil olmak üzere tüm bebeklerde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Yeni doğmuş bir bebek için rahatsız edici bir durum olmakla birlikte endişe edilmesi gereken bir durum da değildir. Bebeklerde dudak kuruluğu ve çatlamasının olası pek çok nedeni mevcuttur. Peki, bebeklerde dudak kuruması neden olur? Bebeklerde dudak kuruluğuna ne iyi gelir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

BEBEKLERDE DUDAK KURUMASI NEDEN OLUR?

Yeni doğan bebeklerde dahi görülebilen dudak kurmasının altında farklı nedenler olabilir. Bebeklerde dudak kuruması ve çatlamasının en sık karşılaşılan nedeni sıvı kaybıdır. Çinko gibi bazı vitaminlerin eksikliği özellikle de A, B, B2 ve C vitaminlerinin yokluğunda dudakların görünümünde kabuklanmaların ve kurulukların olduğu gözlemlenir. Ayrıca demir eksikliği de bu duruma yol açabilir.

Bebeklerde dudak kuruluğuna ve çatlamaya neden olan diğer nedenler şunlardır:

– Beslenme eksikliği

– Bebeğin ağızdan nefes alıp vermesi

– Diyabet (Şeker hastalığı)

– Uzun süre rüzgara veya güneşli havaya maruz kalma

– Bebeğin sık sık dudağını yalaması veya emmesi

– Kawasaki hastalığı, Sjögren sendrom ve Makrositoz hastalığı da bebeklerde dudak kuruluğuna neden olabilir.

BEBEKLERDE DUDAK KURULUĞUNA NE İYİ GELİR?

Bebeğinizde dudak kuruluğu ve çatlaması sorunu yaşıyorsanız öncelikle onu doktoruna götürmeniz çok önemlidir. Bu durumlarda öncelikle bebeğe vitamin ve kan testleri yapılır. Kansızlık ve vitamin eksikliği durumunda bunların giderilmesine yönelik tedaviler uygulanır. Bunların dışında gelişen dudak kuruluğu ve çatlamasına yönelik uygulamalar da mevcuttur.

Bunun için;

– Bebeğinizin dudaklarına anne sütünüzden sürebilirsiniz. Anne sütü dudakları nemlendirdiği gibi çatlaklardan dolayı meydana gelebilecek enfeksiyonları da önler.

– Bebeğinizin yattığı odayı nemlendirmek için buhar makinesi çalıştırabilirsiniz.

– Bebeğinizi uyutmadan önce dudaklarına pamuklu bir bezle az miktarda zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı sürebilirsiniz.

– Lanolin içeren kremlerden faydalanabilirsiniz. Lanolin bebeğinizin dudakları için güçlü bir nemlendirici görevi görür ve çatlakları daha hızlı iyileştirmeye yardımcı olur. Bebeğiniz dudağını yalasa bile lanolin kesinlikle güvenlidir.