Ek gıda, bebeğinizin yeme alışkanlığını değiştirmek demektir. Bebeğinizin tadacağı yemekler damak tadını çeşitlendirmektedir. Ek gıdaya geçiş dönemi bebeğiniz için yemek yeme konusunda bir takım alışkanlıklar kazandırır. Peki bebeklerde ek gıdaya geçiş ne zaman olmalı? İlk ne verilmelidir?

Emzirdiğiniz bebeğinizi artık ek gıdaya geçirme zamanı geldiyse asla bebeğinizi yemek yemeye zorlama gibi girişimlerde bulunmayınız. Bebeğiniz bu dönem besinleri yavaş yavaş tadacak ve yediği şeyleri hazmetme gibi sıkıntılar yaşayacaktır. Bebeğinize çok yedirmekten öte ne yedirdiğiniz daha önemlidir.

EK GIDAYA NE ZAMAN GEÇİLİR? BEBEKLERE İLK EK GIDA NE VERİLEBİLİR?

Anne sütü alan bebekler 6. Aydan sonra ek gıdaya geçebilirler. Ek gıdaya geçen bebekler bu dönem sebze ve meyveleri püre şeklinde yemeye başlamalıdır. Henüz dişleri olmayan bebeğinize katı bir gıda vermek son derece tehlikelidir. İlk olarak püre halinde birkaç ay sonra çatalla ezerek en son olarak küçük parça halinde tek lokmalar yiyebilecek hale gelmektedirler. Bebeğinizin ek gıdaya geçiş döneminde vereceğiniz besinlere dikkat etmelisiniz. Aşırı gaz yapıcı nohut, fasulye, mercimek gibi yiyecekler ek gıdaya geçiş döneminde mümkün olduğu kadar kaçınılması gereken besinlerdir. Bu dönem bebeğinizi meyve püresi, sebze çorbası ve yoğurta tanıştırabilirsiniz. Bebeğiniz 6. Ayına girdiğinde hala alacağı ilk besin anne sütü olmalıdır. İşte ek gıdaya geçişte size yardımcı olacak sabah, öğlen ve akşam önerileri…

* Kahvaltısına yumurta sarısı, tuzsuz peynir, bebe bisküvisi ve kıvam alması için anne sütü ile başlayabilirsiniz.

* Öğlenleri sebze çorbası ve yoğurt bebeğiniz için güzel bir öğün olacaktır.

* Akşamları yine öğlene benzer sebze püresi verebilirsiniz ve anne sütü ile uykuya geçişini sağlayabilirsiniz.

EK GIDA DÖNEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ek gıdaya geçiş döneminde bebeklere bir takım yiyeceklerin verilmesi sorunlar yaratabilir. Yumurta beyazı alerji yapma ihtimalinden dolayı bu dönem verilmemelidir. Yumurta sarısı ile protein alımını sağlayabilirsiniz. Bebeğiniz yeni bir yiyecekle tanıştığında 2,3 gün sonrasına bakarak nasıl bir tepki verdiğini gözlemleyebilirsiniz. Evet bu dönem biraz telaşlı geçebilir fakat sizin bu dönemdeki sabrınız bebeğinizin yemek yeme konusunda çok daha aktif olacağının belirtisi olabilir. Cam rende kullanabilirsiniz elma, armut gibi meyveleri cam rendeden bebeğinize sağlıklı bir şekilde yedirebilirsiniz. Ek gıdaya henüz yeni geçen bebeğiniz hala gece anne sütü almak için uyanacaktır. 9. Aydan sonra bebeğinizin yemek yenme düzeni oluşacak ve zamanla geceleri daha az uyanacaktır.