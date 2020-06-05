Bebeklerde ek gıdaya geçiş ne zaman olmalıdır?

Yenidoğan bebeklerin sağlıklı beslenmeleri ve gelişimleri için ihtiyaç duyduğu tek besin anne sütüdür. Bu süre zarfında bebeğinize su vermeniz bile anlamsızdır. Bazı özel nedenlerden dolayı anne sütü alamayan bebekler ise bu dönemde formül mamalarla beslenmelidir. Bebekler doğumlarından bir süre sonra ek gıdaya başlarlar. İşte ek gıda zamanlaması ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Bebeklerin 6. aya geldiklerinde ek gıdaya geçmeleri gerekir. Bebeklerin gelişim sürecine bağlı olarak ek gıdaya geçiş süresinde değişiklikler yaşanabilir. İşte bebeklerde ek gıdaya geçiş dönemi…

BEBEKLERİN EK GIDAYA GEÇİŞ DÖNEMİ

Bebekler her gün sağlıklı ve güçlü olmak için yeterli besleyici gıdalara ihtiyaç duyarlar. Yaklaşık 6 aylıkken, bebeğiniz hızla büyüyor ve hayatının diğer zamanlarından daha fazla enerji ve besine ihtiyaç duyuyor. 6 aylık bebeklerde anne sütü hayati bir beslenme kaynağı olarak devam eder ancak tek başına yeterli değildir. Artık bebeğinizi, anne sütünün yanı sıra ihtiyaçlarını karşılamak için katı yiyeceklerle tanıştırmanız gerekiyor.

Bebeğiniz ek gıdaya geçiş aşamasında aceleci ve zorlayıcı olmayın. Bebeklerin sindirim sistemleri henüz yeteri kadar gelişmediği için besin alerjisini dikkate almanız gerekir. Formül mama ile beslenen bazı bebekler 4-6 aylıkken ek gıdaya geçebilir. Bu durumda en doğru kararı bebeğinizin gelişimine göre doktorunuz yanıtlayacaktır.

BEBEĞİNİZİN İLK YEMEKLERİ

Bebeğiniz 6 aylıkken yemekleri çiğnemeyi öğrenir. Bu nedenle ilk yiyeceklerin mutlaka yumuşak olması gerekir. Sebze ve meyve püreleri yenmesi kolay olduğu için tercih edilir. Bu süreçte şeker ve tuz içermeyen yiyecekler sunulmalı ve yeni besinler arasında 3 gün beklenmelidir. Böylelikle bebeğinizin besin alerjisi olup olmadığını anlamanız için size yardımcı olacaktır. Bebeğin yiyeceklerle beslenmesi için karnının aç olduğundan emin olun. Yumuşak saplı plastik kaşıklar ek gıdaya geçen bebekler için daha uygun olacaktır. Başlarda bebeğiniz yemekleri reddedebilir ancak besinleri alışması zor olmayacaktır.

EK GIDA MENÜSÜ

Bebeğiniz ek gıdaya geçtiğinde protein, vitamin ve mineral açısından zengin yiyeceklerle beslenmesi bebeğinizin gelişimini iyi bir şekilde tamamlamasına yardımcı olur.

Ek gıdaya geçişte dikkat edilmesi gerekenleri ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

– Bebeğinizin kabız olmasına neden olacak patates, pirinç pilavı, muz gibi besinler konusunda titiz davranılmalıdır.

– Demir içeriği yüksek besinler bebeğiniz için önerilir.

– Çilek, domates, portakal, kiraz gibi besinleri dikkatli bir şekilde vermekte fayda bulunur.

– İlk bir sene bebeğinize bal vermekten kaçınmanız gerekir.

– İlk aylarda daha çok sebze, meyve, tahıl çorbaları ve yoğurt verilebilir.