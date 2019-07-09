Minik bebeğiniz nihayet dünyaya geldi. Sıkıntılı doğum sancıları, meraklı bekleyişler artık sona erdi. Bütün sorunlar bitti derken ardı ardına gelen bir takım sıkıntılar kapımızı çalmaya başlar. Gaz problemi yeni doğan bebeklerde aile bireylerinin ve bebeğin adeta canını okuyan ilk sorunlardan biridir. Bebeğinizi rahatlatmak için gaz çıkarmasına yardımcı olacak bazı hareketlerden faydalanabilirsiniz. Peki Bebeklerde gaz çıkarma pozisyonları ve hareketleri nelerdir?

Bebeklerin sindirim sistemi henüz tam olarak oluşmadığından sıkıntılar doğurmakta son derece normal olabiliyor. Yapılan bir takım araştırmalara göre annenin ruh hali bebeği büyük oranda etkiliyor. Aile içeresindeki sıkıntılar, eşler arasındaki gerginlikler ve annenin aile bireylerinden yeterince destek alamadığı durumlarda bebeklerde gaz problemini daha sıkıntılı yaşamasına sebep oluyor. Bebekten bebeğe değişmekle birlikte gaz sorunu ortalama 3 ay sonra büyük ölçüde hafiflemeye başlıyor. Bebeğin bu dönem anne sütü alması onun için hem çok besleyici hem de sindirimi kolay olduğu için bebeklerde gaz sorununu en aza indirmektedir. Annenin bebeği emzirirken süt, fıstık, nohut, fasulye, mercimek, kahve ve baharatlı yiyeceklerden uzak durması gerekir. Bebeğinizde şiddetli gaz sancıları oluyorsa bir takım pozisyon ve hareketlerle bebeğinizin gaz çıkarmasına yardımcı olabilirsiniz peki bunlar nelerdir? İşte bebeklerde gaz çıkarma pozisyonları…

BEBEKLERDE GAZ ÇIKARMA HAREKETLERİ

DİZLERİ KARNINA ÇEKME

Bebeğiniz bazen öyle gaz dolu olur ve gazını çıkarmada öyle zorlanır ki tam da bu anlarda bebeğin dizlerini karnına hafifçe bastırarak gaz çıkarmasına yardımcı olabilirsiniz. Aynı şekilde bebeğinize yuvarlak hareketlerle karnına dizleriyle hafif bastırarak da yuvarlak bir daire çizer gibi gazını çıkarmasına yardımcı olabilirsiniz.

YÜZ ÜSTÜ YATIRMA

Yeni doğan bebeklerin en sevdiği uyku pozisyonlarından biri olan yüz üstü yatma bebeğin en rahat ettiği uyku pozisyonlarındandır. Bu şekilde yatış bebeğinizin karnına baskı yapacağından dolayı gaz çıkarmasına yardımcı olacaktır.

SIRTINI OVMA VE SIRTINI POTPOTLAMA

Bebeğinizi kucağınıza yüz üstü yatırarak arkadan karnına gelecek şekilde sırtını ovabilirsiniz. Bebeğinizin bel kısmına gaz çıkarması için küçük dokunuşlarla vurarak gazını çıkartabilirsiniz.

ILIK DUŞ

Bebeğinizi göbek kordonu düştükten sonra özellikle yaz aylarında her gün duş aldırabilirsiniz. Duş esnasında bebeğinizin karnına bebek yağı sürerek hafif masaj yaparak gazını çıkarmasını kolaylaştırabilirsiniz.