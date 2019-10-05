Bebeklerde gaz çıkarma yöntemleri… Bebeklerde gaz çıkarma hareketleri neler?

Aile içeresindeki sıkıntılar, eşler arasındaki gerginlikler ve annenin aile bireylerinden yeterince destek alamadığı durumlarda bebeklerde gaz problemini daha sıkıntılı yaşamasına sebep oluyor. Bebekten bebeğe değişmekle birlikte gaz sorunu ortalama 3 ay sonra büyük ölçüde hafiflemeye başlıyor. Bebeğinizi rahatlatmak için gaz çıkarmasına yardımcı olacak bazı hareketlerden faydalanabilirsiniz. Peki Bebeklerde gaz çıkarma pozisyonları ve hareketleri nelerdir?

Sıkıntılı doğum sancıları, meraklı bekleyişler artık sona erdi. Bütün sorunlar bitti derken ardı ardına gelen bir takım sıkıntılar kapımızı çalmaya başlar. Gaz problemi yeni doğan bebeklerde aile bireylerinin ve bebeğin adeta canını okuyan ilk sorunlardan biridir. Bebeklerin sindirim sistemi henüz tam olarak oluşmadığından sıkıntılar doğurmakta son derece normal olabiliyor. Yapılan bir takım araştırmalara göre annenin ruh hali bebeği büyük oranda etkiliyor.

BEBEKLERDE GAZ ÇIKARMA YÖNTEMLERİ

YÜZ ÜSTÜ YATIRMA

Yeni doğan bebeklerin en sevdiği uyku pozisyonlarından biri olan yüz üstü yatma bebeğin en rahat ettiği uyku pozisyonlarındandır. Bu şekilde yatış bebeğinizin karnına baskı yapacağından dolayı gaz çıkarmasına yardımcı olacaktır.

SIRTINI OVMA VE SIRTINI POTPOTLAMA

Bebeğinizi kucağınıza yüz üstü yatırarak arkadan karnına gelecek şekilde sırtını ovabilirsiniz. Bebeğinizin bel kısmına gaz çıkarması için küçük dokunuşlarla vurarak gazını çıkartabilirsiniz.

ILIK DUŞ

Bebeğinizi göbek kordonu düştükten sonra özellikle yaz aylarında her gün duş aldırabilirsiniz. Duş esnasında bebeğinizin karnına bebek yağı sürerek hafif masaj yaparak gazını çıkarmasını kolaylaştırabilirsiniz.

DİZLERİ KARNINA ÇEKME

Bebeğiniz bazen öyle gaz dolu olur ve gazını çıkarmada öyle zorlanır ki tam da bu anlarda bebeğin dizlerini karnına hafifçe bastırarak gaz çıkarmasına yardımcı olabilirsiniz. Aynı şekilde bebeğinize yuvarlak hareketlerle karnına dizleriyle hafif bastırarak da yuvarlak bir daire çizer gibi gazını çıkarmasına yardımcı olabilirsiniz.