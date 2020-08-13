Bebeklerde görme taraması ne zaman ve nasıl yapılır?

Bebeklerde görme taraması ne zaman ve nasıl yapılır?

Görme taramaları, görmenin normal gelişimini engelleyecek risk etmenlerini saptamak ve yetersiz görmesi olan olguları erken dönemde tanımak amacıyla yapılır. 0-3 ay bebekler, 36-48 aylık çocuklarda ve ilkokul 1. sınıflarda görme taraması yapılması gereklidir. Peki, bebeklerde görme taraması ne zaman ve nasıl yapılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bebeklerde şaşılık, ambliyopi, kırma kusuru, katarakt, glokom, retinoblastom ve prematür retinopatisi açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılan görme taraması ne zaman ve nasıl yapılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

BEBEKLERDE GÖRME TARAMASI NE ZAMAN YAPILIR?

Aile hekimlerine kayıtlı her bebeğe/çocuğa 0-3 aylık ve 36-42 aylık dönemlerde görme taraması yapılması gereklidir.

BEBEKLERDE GÖRME TARAMASI NASIL YAPILIR?

0-3 aylık bebeklere göz muayenesi ve Kırmızı Refle Testi, 36-48 aylık bebeklere ise göz muayenesi, Kırmızı Refle Testi ve Lea Sembol Testi ile tarama yapılmaktadır. Bebek ya da çocuklara zarar ya da acı veren uygulamalar değildir. Bebeklerde göz muayenesi, gözbebeği genişletilerek cihazlar yardımı ile ön ve arka göz bölümlerinin incelenmesi şeklinde yapılır.