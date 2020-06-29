Bebeklerde göz kayması sıklıkla karşılaşılan durumlardan biridir. Gözbebeğin içindeki siyah noktanın farklı taraflara bakması, gözlerin aynı anda hareket etmemesi, çift görme, baş veya yüzün bir yana dönük olması gibi belirtiler bebekte göz kayması olduğunun göstergesi olabilir. Peki, bebeklerde göz kayması normal mi? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Göz kayması veya şaşılık gözler arasında koordinasyonun eksik olması durumudur. Çocuğunuzun gözleri farklı yönleri gösteriyorsa veya aynı nesneye odaklanamıyorsa nedeni göz kaymasıdır. Peki, bebeklerde göz kayması normal mi? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

GÖZ KAYMASI (ŞAŞILIK) NEDİR?

Göz kayması halk arasında şaşılık olarak bilinir. Göz kayması; karşıya düz olarak bakan kişinin iki gözünün aynı hizada olmaması durumudur. Bu durum yetişkinlerde görülebildiği gibi yeni doğanlarda da sık sık yaşanır. Göz kayması, beynin göz kaslarıyla değil gözleri kontrol etme biçimiyle ilgili bir sorundur.

BEBEKLERDE GÖZ KAYMASININ NEDENLERİ

Gözlerin kaslarındaki dengesizlik, bebeklerde göz kaymasına neden olur.

Diğer nedenler;

– Genetik yatkınlık,

– Kafa travması,

– Havale,

– Ateşli hastalıklar,

– Hidrosefali,

– Serebral palsi,

– Erken doğum

Ayrıca;

– Görme bozukluğu,

– Göz yaralanması,

– Katarakt gelişmesi gibi durumlar da şaşılığa neden olabilir.

BEBEKLERDE GÖZ KAYMASI NORMAL Mİ?

Bebeklerde ilk üç ayda hafif bir kayma normal bir durumdur. Uzmanlar bunun nedenini göz sinirlerinin tamamen gelişememesi olarak açıklamaktadır.