Dünya bebekler için büyüleyici bir yerdir ve keşfedilmesi gereken birçok şey olabilir. Sürünme ile başlayan yolculuk kısa süre sonra ilk adımların habercisi olabilir. Peki bebeğinizin bu ilk adımlarına siz nasıl yardımcı olabilirsiniz? Bebeklerde ilk adım ayakkabısı nasıl olmalıdır? Bebeklerde yürüme kolaylaştırma nasıl sağlanır? İşte tüm bu sorularınızın yanıtları...

4 aydan sonra bebek kısa bir süre sonra üst vücudunu bir ya da iki eliyle desteklenmeleri üzerine yatmaya başlayabilirler. Etrafındaki dünyayı görmek ona ilgi çekici gelecektir. Sonra oturmayı öğrenirler. İlk başta sizin desteğinizle otururken sonra bir anda kendileri oturmaya başlayabilir. Daha sonra bebekler elleri ile aşağı iterek ve üst vücutlarını yukarı kaldırarak kendilerini yukarı çekebileceklerini öğrenirler daha sonra küçük bacaklar da birleşir ve kapanır. Bu süreçte meraklarını gidermek için genellikle sürünerek evi dip bucak karıştırabilir. Peki bebeklerde ilk adım ayakkabısı nasıl olmalıdır?

YÜRÜTEÇLER: Yürüteç kullanımı her ne kadar yaygın olsa da çocuğun yürümesini zorlaştırabilir. Bebek yürüme aşamasında bir mobilyadan tutunarak adım atmaya çalışır ve sonuca ulaşması kolaylaşabilir fakat yürüteç kullanımı dengelemeyi öğrenmemesine neden olabilir.

İLK AYAKKABI ZAMANI

Genellikle çocuklar kas kuvvetinin gelişmesine bağlı olarak 9-18 ay arasında yürümeye başlayabilirler. Ebeveynler asla endişe etmemeli ve acele etmemelidir. Çocuklar ne zaman hazır hissederlerse o zaman yürümeye başlayabilirler. Sonuç olarak bu adımlar çok uzun bir yoldaki ilk adımlardır.

Çocuğunuz ilk adımlarını atmaya başladığında, ilk ayakkabı giyinme deneyimlerini yaşayabilirler. Çocukların ilk ayakkabılarını seçerken yapılması gereken ilk şey ayakkabının bebeğinizin ayağına uygun olup olmadığından emin olmak olabilir.

Sonra ayakkabının şu özelliklere sahip olduğundan emin olmalısınız:

-Hareketlerini kısıtlamamalı ve ayakkabının burun kısmında hafif boşluk olmalıdır.

-Ayaklarının rahat etmesi için yumuşak deri ayakkabılar tercih edilebilir.

-Sağlıklı malzemelerden yapılmış ve hafif ayakkabılar olmalıdır.

-Kolay giyilebilen ayakkabılar çocuğun kendisinin giymesini kolaylaştırabilir.

-Bebeğin ayaklarını terletmeyen ayakkabılar bebeğin ayaklarında kötü koku oluşumunu ve oluşabilecek cilt sorunlarının önüne geçebilir.

BEBEĞİMİN YÜRÜMESİNE NASIL DESTEK OLABİLİRİM?

Bebeğinizin bir şeylere ulaşmasını ve rahat hareket etmesi için ona fırsatlar sunun. Bebeğinizin birkaç adım uzağına onun ilgisini çekecek herhangi bir şey koyabilirsiniz. Bu dönem bebeğin çıplak ayakla adım atması dengesini sağlamasına ve yürümesini kolaylaştırmasına yardımcı olabilir. Bebeğinizle birlikte eğlenceli vakit geçireceğiniz oyunlar oynayabilirsiniz bebeğinizin sizin takip etmesini sağlayın ve böylelikle hız ve kontrol kazanmasına destek olabilirsiniz.