Anne sütü ile beslenen bebeklerde ishal az görülür. Çünkü anne sütünde bulunan maddeler, ishale neden olan mikroorganizmaların oluşmasını büyük oranda engeller. Daha çok biberonla beslenen bebeklerde ve çocuklarda ishal görülür. Şimdi, bebeklerde ishal nedenleri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler bir göz atalım…

İshal, dünyadaki en yaygın çocukluk sorunlarından biridir. Korkutucu ve tehlikeli olabilir. Ancak, yeni doğmuş veya küçük bir bebeğiniz olduğunda, normal kaka ve ishal arasındaki farkı söylemek her zaman kolay değildir. Bebeğinizin ishal olup olmadığını, ishalin nedenleri ve tedavisi hakkında merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde kolaylıkla bulabilirsiniz…

Normal bir bebeğin dışkısı yumuşak ve incedir. Yenidoğanlarda bazen her beslenmede çok sık dışkı olur. Bu nedenlerden dolayı, bebeğinizin ishali olup olmadığını bilmekle ilgili sorun yaşayabilirsiniz. Bebek bezinde bir anda daha fazla dışkı gibi dışkıda miktarında değişiklik görürseniz bebeğiniz ishal olabilir; besleme başına birden fazla veya gerçekten sulu dışkı.

BEBEKLERDE İSHAL NEDENLERİ

Bir bebek birçok nedenden dolayı ishal olabilir. İşte tüm bebekler için ishalin genel nedenleri:

Hastalık: Virüsler, bakteriler, mantar organizmaları ve parazitler bebeklerde ishale yol açan enfeksiyonlara neden olabilir.

– Virüsler

Viral gastroenterit (genellikle “mide gribi” olarak adlandırılır) çocuklarda yaygın bir hastalıktır. İshal ve sıklıkla bulantı ve kusmaya neden olur . Belirtiler genellikle birkaç gün sürer, ancak yeterince sıvı alamayan çocuklar (özellikle bebekler) dehidre olabilir.

Rotavirüs bebekleri ve küçük çocukları etkiler ve sulu ishalin ortaya çıkmasına neden olabilir. Salgınlar, kış ve ilkbahar aylarında, özellikle çocuk bakım merkezlerinde daha yaygındır. Rotavirüs aşısı bu hastalıktan çocukları koruyabilir.

Coxsackievirus gibi enterovirüsler de özellikle yaz aylarında çocuklarda ishale neden olabilir.

– Bakteriler

E. coli, Salmonella, Campylobacter ve Shigella gibi birçok farklı bakteri türü ishale neden olabilir. Bu bakteriler enfekte olduktan birkaç saat sonra ishal ve kusmaya neden olabilen “ gıda zehirlenmesi ” durumlarından genellikle sorumludur.

– Parazitler

Çocuklarda ishale neden olabilecek paraziter enfeksiyonlar arasında giardiasis ve cryptosporidiosis bulunur.

Katı Gıdaların Başlatılması: Bebeğinizin diyetindeki değişiklikler, bebeğinizin bağırsak hareketlerinde değişikliklere yol açabilir. Süt ürünleri, yumurtalar, glüten, yer fıstığı ve kabuklu deniz ürünleri, yiyecek alerjilerine ve ishale yol açan hassasiyetlere neden olabilir.

Bazı İlaçlar: Bebeğiniz antibiyotik gibi ilaçlar kullanmak zorunda kalırsa midesini bozabilir ve dışkıya neden olabilir.

Seyahat: Tıpkı yetişkinler seyahat ederken ishal olabildiği gibi, çocuklarda da görülebilir. Bebekler ve küçük çocuklarda ishal olma riski daha yüksektir. Küçük bebeklerle seyahat ederken ekstra dikkatli olun.

Tıbbi Koşullar: Bağırsak iltihabı gibi bazı tıbbi durumlar ishale neden olabilir.

Diş Çıkarma: Diş çıkarmanın kendisi, ishalin nedeni değildir. Ancak, diş çıkarma dönemlerinde bebekler kaşınmadan dolayı ağızlarına herşeyi sokarlar. Oyuncaklarda, dişlerde ve ellerde bulunan mikroplar, çocuğunuzun vücuduna girerek hastalığa ve ishale yol açabilir.

Besin Zehirlenmesi: Bozuk yiyecekleri yedikten sonraki saatler içinde hızlı kusma ve ishale neden olur. Çok uzun süre beklemiş yiyeceklerdeki mikropların neden olduğu kaynaklanan toksinlerden kaynaklanır. Çoğu zaman, belirtiler 24 saatten daha kısa sürede kaybolur. Genellikle tıbbi bakıma ihtiyaç duymadan evde tedavi edilebilir.

Bilinmeyen sebepler: Bazen bebek ishali için bariz bir neden yoktur.

Çocuğunuz aşağıdaki belirtilerden herhangi birini gösteriyorsa derhal doktorunuza danışın:

– Kuru bir ağız, gözyaşı olmaması, koyu renk idrar veya çok hasta davranması

– İrin veya kan içeren ya da siyah veya sürekli yeşil renkte dışkı

– Sekiz saatten uzun süreyle ishale eşlik eden kusma

– İshale eşlik eden yüksek ateş veya ciddi karın ağrısı.

BEBEKLERDE İSHAL TEDAVİSİ

Çocuğun dışkıyla çok su kaybetmediği, dışkıda mukus ve kan görülmediği, yüksek ateşinin olmadığı, şiddetli karın ağrısının ve kusmasının olmadığı, beslenmesinin iyi olduğu vakalarda tedavide sadece ishal diyeti uygulamak ve ağızdan sıvı alımını sağlamak yeterlidir.

Ateş varsa, ateş düşürücü ilaçlar verilebilir. Vücudumuz için yararlı olan bakterileri içeren probiyotik veya prebiyotik olarak adlandırılan besin takviyeleri kullanılabilir. Eczanelerde hazır olarak satılan ve vücudumuz için gerekli mineralleri içeren “oral rehidratasyon sıvısı– ORS” hafif ishali olan çocukların kayıplarını karşılamak için verilebilir.