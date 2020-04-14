Ailede nedeni bilinmeyen ya da kalıtsal sağırlık olması, akraba evliliği, annenin hamilelik sırasında işitme kaybına yol açan ilaçlar kullanması, erken doğum, doğumdan sonra havale, asfiksi ya da kafa içi kanama gibi ciddi sorunlar, sarılık, enfeksiyon, zihinsel gerilik, körlük ve beyin felci gibi riskli durumların neden olduğu bebeklerde işitme kaybı nasıl anlaşılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

İşitme kaybı, bebeğin konuşma, dil ve sosyal becerilerini geliştirme yeteneğini etkileyebilen yaygın bir doğum kusurudur. Bir bebek işitme kaybı ile doğduğunda, buna konjenital işitme kaybı denir. İşitme kaybı daha sonra bebeklerde veya çocukluk veya yetişkinlikte gelişebilir. Peki, bebeklerde işitme kaybı nasıl anlaşılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için araştırdık.

BEBEKLERDE İŞİTME KAYBI NASIL ANLAŞILIR?

Bebekler anne karnındayken işitmeye başlarlar. Günlük hayattaki her ses rahim duvarlarından yansıyarak bebeğine ulaşır ve o da bu seslere bir süre sonra alışır. Çoğu bebek doğduktan sonra gürültülere tepki verir. Erken bebeklik döneminde ürkerek, üç aylıkken gözlerini kırpıştırarak ve dört aylıkken sesin geldiği yöne dönerek reaksiyon gösterirler.

Bebeğiniz beklenmedik yüksek sesli gürültülerde irkilmiyor, ağlamıyor ya da herhangi bir tepki vermiyorsa, seslendiğinizde başını size doğru hareket ettirmiyorsa, 6-12 ay arasında konuşma sesi çıkarmamışsa, sorduğunuzda tanıdık eşya veya kişileri gösteremiyorsa bu gelişim aşamalarında herhangi bir problem ya da farklılık hissedilirse işitme kaybı olabilir ve mutlaka bir işitme testi yapılmalıdır.

BEBEKLERDE İŞİTME TESTİ NE ZAMAN YAPILIR?

Bebekler doğumdan sonra rutin olarak özel bir işitme taramasından geçirilirler. Eğer bu tarama yapılmasıysa doğumdan sonraki ilk 2 ayı doldurmadan yapılması gereklidir. Bebeğinizde işitme kaybı varsa, hemen tedavi görmesi çok önemlidir.

Dünya Sağlık Örgütü ilk 3 ay içinde işitme kayıplarının tespitini ve 6. aydan önce tedavi yapılmasını önermektedir.