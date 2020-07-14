Karın bölgesinde sertlik, iştah kaybı, kokulu dışkı, ağlama ve huzursuzluk, dışkılamadan önce ağrı, hırçınlık ayrıca kuru, sert ve topaklanmış dışkı gibi belirtiler bebeğinizde kabızlık problemi olduğunun göstergesidir. Peki, bebeklerde kabızlık için neler yapılabilir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Bebeklerde dışkılama sıklığı farklılıklar gösterebilir. Bebeğin kaka yaparken zorlanması kabız olduğu anlamına gelmez. Ancak kaka yaparken çok zorlanıyor ve 3-4 günden uzun süre aralıklarla dışkılama yapıyorsa kabız olduğu söylenebilir. Bebeklerde kabızlık ayrıca, gıda alerjisi veya gıda zehirlenmesi gibi hastalıkların işareti de olabilir. Daha ciddi durumlarda ise metabolizma bozukluğunun veya doğuştan gelen bir hastalığın belirtisi olarak da kendini gösterebilir. Bu nedenle bebeklerde kabızlık ciddiye alınmalıdır. Şimdi, bebeklerde kabızlık için neler yapılabilir? İşte bilinmesi gerekenler…

BEBEKLERDE KABIZLIK HAKKINDA

Sadece anne sütü tüketen bir bebeğin her gün bağırsak hareketi olmayabilir, çünkü anne sütündeki hemen hemen tüm besin maddeleri emilir. Aslında, sadece anne sütü alan bebekler neredeyse hiç kabız olmazlar. Bebek maması ile beslenen bebekler ise günde üç veya dört kez veya birkaç günde bir kaka yapabilirler.

Yine de, sağlıklı bebeklerde normal bağırsak hareketleri; süt türü, katı gıda kullanılıp kullanılmadığı ve hangi özellikli gıdaların tüketildiği gibi faktörlerden büyük ölçüde etkilenir.

Bebeğinizde kabızlık sorunu varsa, öncelikle doktoruna başvurun. Ancak, bir bebeğin normal bağırsak hareketlerinin yaşına ve ne yediğine bağlı olarak değiştiğini unutmayın. Bebeklerde ayrıca karın kasları zayıftır ve sıklıkla bağırsak hareketleri sırasında zorlanırlar. Bebeğinizin birkaç dakika zorlandıktan sonra bağırsak hareketi normal görünüyorsa bebeğinizde kabızlık olası değildir.

Bebeklerde kabızlık genellikle bebek katı yiyeceklerle beslenmeye başladığında görülür. Bebeğiniz kabız gibi görünüyorsa, basit diyet değişikliklerini düşünün. Bunlar:

Su veya meyve suyu

Bebeğinize normal beslenmeye ek olarak az miktarda su veya günlük yüzde 100 elma, kuru erik veya armut suyu verin. Bu meyve suları, müshil gibi davranan bir tatlandırıcı olan sorbitol içerir. Yaklaşık 60 ila 120 mililitre ile başlayın ve bebeğinizin daha fazla veya daha az ihtiyacı olup olmadığını anlamak için deneyin.

Bebek maması

Bebeğiniz katı yiyecekler yiyorsa, diğer meyve ve sebzelerden daha fazla lif içeren püre bezelye veya kuru erik deneyin. Pirinç tahılından daha fazla lif içeren tam buğday, arpa veya çok taneli tahıllarla besleyin.

Egzersiz

Bebeğin bacakları ile bisiklet çevirme hareketleri yaptığınızda bu bağırsakların işlev görmesine ve kabızlığın giderilmesine yardımcı olabilir.

Masaj

Bebeklerde kabızlık sorunun çözümü için masaj yapmak etkili olabilmektedir. Bebeğin karın bölgesine, nazik hareketlerle masaj yapmak onu rahatlatacaktır. Bunun için öncelikle ellerinizi bebeğin göbek deliğini merkeze alarak, saat yönünde döndürerek, karın bölgesinde hareket ettirin. Ardından saat yönünün tersinde döndürerek, aynı hareketleri tekrar edin. Bu hareketler sayesinde, kakanın bağırsakta ilerlemesi daha kolay olacaktır. Masaj sırasında bir miktar bebek yağı kullanabilirsiniz.

Sıcak banyo

Sıcak banyo, bebeğin dışkısını daha kolay atmasına yardım edebilir. Ayrıca banyo sırasında onun karnına masaj yapmak da faydalı olabilir. Nadiren, bebek kabızlığına Hirschsprung hastalığı, hipotiroidizm veya kistik fibroz gibi altta yatan bir durum neden olur. Bebek kabızlığı diyet değişikliklerine rağmen devam ederse veya kusma veya halsizlik gibi diğer belirtiler veya semptomlar eşlik ediyorsa, bebeğinizin doktoruna başvurun.