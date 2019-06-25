Kabızlık bir yaşından küçük bebeklerde yaygındır, ancak ebeveynler için endişe kaynağı olabilir. Bazen bebeğiniz gerçekten kabız değildir, ancak bağırsaklarının düzene girebilmesi için biraz zamana ihtiyaç vardır. Normalde, bir bebeğin kakası yumuşaktır ve bağırsaktan kolayca geçer. Bebek kabız olmasa bile, bağırsak hareketleri düzensiz olabilir. Nadir durumlarda, kabızlık sinir eksikliği veya alt kalın bağırsakta yapısal sorunlardan kaynaklanabilir. Şimdi, bebeklerde kabızlık nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım...

Kabızlık özellikle bebeklerde ve çocuklarda en sık görülen rahatsızlıklardan biridir. Kabızlığın birden çok sebebi bulunmaktadır. Kabızlık tedavi edilmediği ve kronikleştiği durumlarda şiddetli karın ağrısı ile sık sık idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan kabızlık ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Bebeklerde kabızlık nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

BEBEKLERDE KABIZLIK NEDEN OLUR?

Kabızlık sadece anne sütü ile beslenen bir bebekte oldukça nadir görülür, ancak katı ve bazen de mama ile beslenen bebeklerde daha yaygındır. Bir bebekte kabızlık meydana geldiğinde, bunun nedeni genellikle diyetlerinde yeterince sıvı alamamalarıdır.

Bebeklerde kabızlığa ayrıca; Hirschsprung hastalığı, hipotiroidizm veya kistik fibroz gibi altta yatan bir durum neden olur. Bunların dışında kabızlığa sebep olabilecek nedenler arasında;

– Doğuştan var olan anatomik bozukluklar,

– Endokrin hastalıklar,

– Mide-barsak sistemi hastalıkları,

– Sinir sistemi bozuklukları,

– Bağırsağın sinir ve kas bozuklukları,

– Diş çıkarma döneminde bağırsak florasının değişmesi,

– Doğuştan anormal karın kas yapısı,

– Yetersiz ve dengesiz beslenme,

– Bağ dokusu hastalıkları,

– İnek sütü alerjisi,

– Kalsiyum yüksekliği,

– Potasyum azlığı,

– B12 vitamini eksikliği,

– Demir ilaçlarının kullanımı

– Diyet faktörleri yer alır.

BEBEKLERDE KABIZLIK BELİRTİLERİ

– Karın bölgesinde sertlik

– İştah kaybı

– Kokulu kaka

– Ağlama ve huzursuzluk

– Kaka yapmadan önce ağrı, hırçınlık

– Kuru, sert ve topaklanmış kaka

KABIZLIK TEDAVİSİ

Kabızlık tedavi edilmediğinde uzun dönemde iştahsızlık-gelişme geriliği, karın ağrısı, çocuğun konforunda ciddi bozulma, mutsuzluk, huzursuzluk ve bunların sonucunda psikolojik bozukluklar (sosyal dışlanma, depresyon ve anksiyete, özellikle kaka kaçırma da varsa), anüste çatlaklar (fissür), popodan kan gelmesi, hemoroid, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ve idrar kaçırmaya neden olabileceğinden mutlaka tedavi edilmelidir. Kabızlığın giderilmesi için yapılabileceklerden bazıları şu şekildedir:

– Bebeğiniz ek gıdalar yiyecek yaşta ise, ona meyve ve sebze verebilirsiniz.

– Bebeğiniz henüz hazır bebek maması yemiyorsa, günde 60 ila 120 mililitre meyve suyu (kuru erik, armut, kiraz veya elma) verebilirsiniz.

– Doktorunuz tarafından söylenmediği sürece bebeğinize lavman, müshil veya fitil vermeyin.

Çok fazla kaka yapmayan bebeklerin çoğunun “kabız” olmadığını ve normalden farklı bir şeye ihtiyaç duymadıklarını unutmayın.