Bebek ve çocuklarda denge mekanizmalarının henüz tam olarak gelişmemesinden dolayı 6-7 yaşlarına kadar kafa çarpması sorunu ile sık sık karşılaşılabilir. Çocuklar mama sandalyesine, beşiğine, evdeki eşyalara hatta hiç beklemediğiniz anlarda koşarken bile kafasını duvara çarpabilir. Peki, bebeklerde kafa çarpması sonrası ne yapmak gerekir? Şişlik nasıl geçer?

Çocukluk döneminde yaşanan bu travmalar genellikle ciddi olmasa da ebeveynlerin bazı belirtiler karşısında dikkatli olması gerekir. Yeni doğan bebek başını çok şiddetli bir şekilde çarpmadığı sürece herhangi bir probleme neden olmaz bunun nedeni ise bebeğin beyin bölgesinin koruyucu bir zar ile kaplanmasından dolayı bıngıldak bölgesi kafada oluşabilecek travmalara karşı beyni koruma altına alır. Özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda epileptik yani gelişme geriliği, havale nöbetleri ve felç gibi sorun yaşayan çocukların herhangi bir darbeye karşı daha büyük risk altında olduğu gözlemlenmiştir.

ÇOCUĞUNUZUN KAFASINA ALABİLECEĞİ DARBELERE KARŞI NE TÜR ÖNLEMLER ALABİLİRSİNİZ?

Ailelerin mümkün olduğu kadar bebeğinin kafasını çarpabileceği eşyaları ortadan kaldırmaları gelebilecek olan zararları önlemeye yardımcı olur. Örneğin, salonunuzdaki orta sehpanızı kaldırabilir, bebeğiniz uyuduğu beşiğin yüksek olmamasına ve kenarlarına minder koyarak uyku esnasında kafasını çarpmasını engelleyebilirsiniz.

OLASI BİR KAFA ÇARPMASI SONRASI BEBEĞİME NASIL MÜDAHALE EDEBİLİRİM?

Bebekler olası bir kaza sonucu kafasını bir yere çarptığında şiddeti birbirinden farklı olabilir. Genellikle yaşanan kazalar kafada, şişlikler, çürükler, ağrılar ve yüzeysel yaralanmalara neden olabilir. Bu gibi durumlarda yapmanız gereken oldukça basit bir işlemdir. İşte bebeğiniz kafasını çarptıktan sonra şişme ve morarmaları önlemek için evinizde uygulayabileceğiniz tedavi yöntemi…

İlk olarak bebeğinizi sessiz bir ortama alın. Havlu ile sarılmış buz torbasını kafasındaki moraran bölgeye uygulayarak şişmesini engelleyebilirsiniz. Ebeveynlerin bu tip kaza sonrası bebeklerini mutlaka gözlem altına alması gerekir. Yaşanabilecek bazı koma, geçici bilinç kaybı, kusma, davranış değişiklikleri, gözlerde kayma gibi sorunları mutlaka ciddiye almalısınız. Çocuğunuzda bu tip davranışlar sezdiğinizde acilen bir doktora götürmeniz tavsiye edilir.