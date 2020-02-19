Kasık fıtığı, bebek doğduktan sonraki ilk birkaç ay içinde gelişebilir. Karın kaslarındaki zayıflık nedeniyle olur. Bebeklerde kasık fıtığı sık karşılaşılan bir durumdur. Kolay teşhis edilebilen ancak geç kalındığında tehlikeli olabilen bir sorun olan kasık fıtığı hakkında merak edilenler haberimizde... Bebeklerde kasık fıtığı nasıl anlaşılır? İşte cevabı...

Fıtık, bağırsak gibi karın içindeki bir organın bir kısmının karın kaslarındaki zayıflıktan dolayı çıkmasıyla ortaya çıkar. Ailesinde kasık fıtığı olan bir ebeveyn veya kardeş, kistik fibroz, gelişimsel kalça displazisi ve üretra ile ilgili sorunları olanlarda daha yaygın olarak görülen kasık fıtığı bebeklerde nasıl anlaşılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

KASIK FITIĞI NEDİR?

Kasık fıtığının hikayesi bir bebeğin gelişimi sırasında başlar. Erkek bebek rahimde büyüdüğünde, testisler önce karnında büyür. O geliştikçe, testisleri bir tünelden skrotuma doğru ilerler. (Bu tünel kız bebeklerde de mevcuttur). Bazen, tünel (processus vaginalis olarak adlandırılır) kapanmaz ve bu alan tam olarak kapanmazsa, bağırsağın bir kısmı alt göbek duvarının zayıflamış bölgesinden kanala hareket edebilir. Bu fıtığa neden olur.

Çocuklardaki kasık fıtığı; oluşumu, tipi ve tedavi tekniği olarak yetişkinlerdeki kasık fıtığından farklılık gösterir. Çocuklarda görülen kasık fıtığının oluşumu, erişkinlerdeki gibi kendini zorlamak sebebiyle oluşmaz, daha çok genetiktir.

BEBEKLERDE KASIK FITIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Fıtıklar her yaşta ortaya çıkabilir, ancak yenidoğanlarda en sık görülür, ancak doğumdan birkaç hafta veya ay sonra fark edilmeyebilir. Çocuğunuzda kasık fıtığı olduğunda, genellikle kasık veya skrotumda şişlik görebilirsiniz. Çıkıntı genellikle gelir ve gider. Ağlama, öksürme ve ıkınma gibi hareketlerde bu şişlik belirginleşir ve elle itildiğinde kaybolur. Çocuğunuz uyurken veya dinlenirken gece boyunca kaybolabilir veya küçülebilir.

Bazen kesede, bağırsak ve gazın sıkışmasıyla ağrı, huzursuzluk ve kusmaya neden olabilir. Dikkatli ve yumuşak bir baskıyla karın içine gönderilemeyen fıtığa da boğulmuş fıtık denir. Sıkışan bağırsağın veya yumurtalığın kanlanması durup, kangrene neden olabilir. Bu durumda karın ağrısı, karında şişkinlik, dışarı çıkamama ve kusma gibi sorunlar ortaya çıkar bu da çocuğun genel durumunu bozar. Boğulmuş fıtık, çocuğun hayati tehlikesini arttıran ve acilen cerrahi müdahale gerektiren bir durumdur.

Kasık fıtığı tedavisinin tek yolu ameliyattır. Kasık fıtığı ameliyatı oldukça kolay ve risksiz bir işlemdir. Bebeklerde kasık fıtığı ameliyatı, bağırsağın dışarı çıkmasına neden olan karın duvarı ya da testis kanalının kapatılması yoluyla yapılır.