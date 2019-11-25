Bebek doğduktan ortalama bir ay sonra oluşan konaklar 3-5 ay sonra yok olmaya başlıyor. Konak oluşumunun nedeni tam olarak bilinmese de bebeğin yağ bezlerinin fazla salgılanmasının etkili olabileceği düşünülüyor. Peki bebeklerde konak nasıl temizlenir? Konak bebeği huzursuz eder mi? Detaylar haberimizde...

Bebeğin kafa derinde sarı kepek şeklinde oluşa konaklar belli bir zaman sonra pul pul dökülmeye başlıyor. Her bebekte farklı zamanlarda dökülen konaklar bazı bebeklerin kafa derisinde daha uzun kalabiliyor. Bebeğin kafa derisinde oluşan konakların asla hijyenle alakası yoktur. Bebeklerin çoğunda konak oluşmaktadır. Eğer konakların etrafı kırmızımsı bir renk almadıysa korkulacak bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Peki bebeklerde konak nasıl temizlenir? İşte yanıtı…

KONAK BEBEĞİ HUZURSUZ EDER Mİ?

Konak bebekte kaşıntıya veya huzursuz yaşamasına neden olmaz. Konağın renginde kırmızılık varsa mantar enfeksiyonu oluşmuş olabilir ve bu durum bebeklerde kaşıntı ve huzursuzluk yaşanabilir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız doktorunuza başvurmanız gerekebilir.

KONAK NASIL GEÇER?

Konaklar kendiliğinden geçebileceği gibi uzun uğraşlar sonucu geçmeyebilir. Bebeklerde yaygın olan konağı elle kaldırmaya çalışılmamalıdır. Konağı temizlerken kafa derisini çok fazla taramak bebeğin kafa derisinin tahriş olmasına neden olabilir. Konak kalıcı değildir ve zamanla kafa derisinden tamamen kaybolur. Konak temizliği nasıl yapılmalı? Konak temizliği nasıl olur? İşte o yöntemler…