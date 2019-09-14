Bebeklerde parmak emme nasıl bıraktırılır? Parmak emme alışkanlığı bıraktırma yolları…

Yeni doğan bebeklerde parmak emme normal olarak görülebilir fakat yaşı ilerlemiş bir çocuğun hala parmak emiyor olması doğru karşılanmaz. Parmak emme bebeklerin kendilerini rahatlatma yöntemlerinden biridir. Bu davranışın uzun yıllar devam etmesi sakıncalı olabilir. Parmak emme alışkanlığı nasıl bıraktırılır? diye merak ediyorsanız, haberimiz size yardımcı olacak…

Genellikle anne sütü almayan bebeklerde gelişen bu davranış annesini emmek yerine parmağını emerek bebeğin içgüdüsel olarak rahatlamasıdır. Bebeklik çağında oluşan bu davranışın 5 yaşına kadar devam ediyor olması çocuğun ruhsal olarak bunu hala takıntı haline getirmesine, diş yapısında bozukluğa, çevresi ve arkadaşları tarafından alay edilmesine neden olabilir. Sürekli olarak parmağı emmek parmak derisinin tahriş olmasına, parmakta eğrilme, çatlama ve enfeksiyonlara zemin hazırlar. Peki parmak emme alışkanlığı nasıl bıraktırılır?

ÇOCUK NEDEN PARMAK EMMEDE ISRAR EDER?

Yaşı ilerleyen çocuklar hala parmak emme ve tırnak yeme gibi davranışlara yöneliyorsa duygularını kontrol etmekte zorlanıyor olabilir. Ebevyni tarafından onay görmemesi, kendini yalnız hissetmesi, arkadaşlık kuramaması durumlarında sıklıkla bu davranışlara başvurdukları gözlemlenmektedir. Genellikle tek başına kalan, boş vakitlerini tek başına geçiren çocuklarda sıklıkla yapmaya devam etmektedir.

PARMAK EMME ALIŞKANLIĞI NASIL BIRAKTIRILIR?

DİKKATİNİ DAĞITIN

Çocuğunuz her parmak emme eğiliminde bulunduğunda sevdiği bir oyuncağı ona verin. Parmağını emmek için fırsat vermemek adına sürekli eline meşguliyet verebilirsiniz. Dikkatini sürekli başka bir olaya yönlendirebilirsiniz.

PARMAĞINA LİMON SÜRÜN

Çocuklar genellikle limonun ekşi tadından hoşlanmazlar. Akşam yatmadan önce parmağına limon sürebilirsiniz. Doğal bir yöntem olduğu için yapmanızda bir sakınca yoktur.

PARMAĞINI SARIN

Bant yardımı ile parmağını sarmanız elini her ağzına götürdüğünde emmemesini sağlayacaktır.

ÇOCUĞUNUZLA KONUŞUN

Çocuğunuzu sürekli ikaz edip bağırmak yerine ona parmağını emmenin zararlı bir davranış olduğundan bahsedin. Ona bu durumda nazik davranmanız bu davranışı bırakması adına güçlü bir adım olabilir.

ÖDÜLLENDİRİN

Parmak emme alışkanlığından her vazgeçişinde onu ödüllendirin. Sevdiği bir şeyi yapmasına izin verebilirsiniz.

PARMAK KORUYUCU KULLANIN

Parmak koruyucular parmak emme alışkanlığını ortadan kaldırmada büyük yardımcı olabilir. Çocuğunuzu zorlamadan ikna ederek bu aparatı kullanabilirsiniz.

GÖRMEZDEN GELMEYE ÇALIŞIN

Çocuğunuz bu davranışı bırakmak istemiyor ve sürekli dikkat çekmek için yapmaya devam ediyorsa görmemezlikten gelin fakat başka çareler aramaktan vazgeçmeyin.

ÇOCUK NEDEN PARMAK EMMEDE ISRAR EDER?

Yaşı ilerleyen çocuklar hala parmak emme ve tırnak yeme gibi davranışlara yöneliyorsa duygularını kontrol etmekte zorlanıyor olabilir. Ebevyni tarafından onay görmemesi, kendini yalnız hissetmesi, arkadaşlık kuramaması durumlarında sıklıkla bu davranışlara başvurdukları gözlemlenmektedir. Genellikle tek başına kalan, boş vakitlerini tek başına geçiren çocuklarda sıklıkla yapmaya devam etmektedir.