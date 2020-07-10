Özellikle mevsim geçişleri, stres, kötü beslenme, bazı sağlık sorunları ve çevresel faktörler saç dökülmesine yol açan en önemli faktörlerdir. Sadece yetişkinlerde görüldüğü sanılan durum çocuklarda ve bebeklerde de görülmektedir. Peki, bebeklerde saç dökülmesi nedenleri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

1 yaş altı bebeklerde sıklıkla yaşanan saç dökülmesi aslında endişelenecek bir durum değildir. Bu tür saç dökülmesine telojen effluvium denir. Genellikle şakak kısmında ya da ense bölgesinde yuvarlak halka şeklinde ortay çıkmaktadır. Bebeklerde saç dökülmesinin nedenleri hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

BEBEKLERDE SAÇ DÖKÜLMESİ NEDENLERİ

Çoğu yeni doğan bebeğin yaşamının ilk aylarında saç dökülmesi yaşaması tamamen normal bir durumdur. Bebeklerde hormonlardan uyku pozisyonuna kadar birkaç tetikleyici olabilir. Güzel haber ise, bebeklerde bu saç dökülmesinin herhangi bir tıbbi problemle ilişkili olması çok nadir olmasıdır.

Çoğu saç dökülmesi, yaşamın ilk 6 ayında meydana gelir ve yaklaşık 3 ayda zirve yapar. Saç dökülmesinin çoğu nedeni oldukça zararsızdır ve şunları içerir:

Telojen effluvium

Yeni doğan bebeklerde saç dökülmesi telojen effluvium olarak nitelendirilir. Telojen effluvium bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde çok çeşitli saç dökülmesine atıfta bulunmak için kullanılabilir. Saç dökülmelerindeki en temel nedenin doğum sonrasındaki hormon düzeylerinin düşüşe geçmesi ile bağdaştırılabilir. Anne karnında hormonları yüksek olan bebeklerde, dünyaya geldikten sonra hormon düşüşü nedeniyle saç uzaması dinlenmeye geçer. Kafa derisindeki saçların yaklaşık yüzde 5 ila 15’i genellikle herhangi bir zamanda dinlenme aşamasındadır, ancak stres, ateş veya hormonal değişiklik çok sayıda kılın aynı anda büyümesini durdurabilir. Dinlenme sürecinin ardından yaklaşık üç ay sonra bebeğin yeniden büyüme evresi hızlanır. Bu büyüme evresinde daha hızlı ve gür çıkan saçlar, bebeklerde sağlıklı saç gelişiminin bir parçası olacaktır.

Yanlış yatış pozisyonu

Bebeklerde en çok görülen bir diğer neden ise, sürekli aynı pozisyonda yatmak veya oturmaktır. Yavrunuz devamlı sırt üstü pozisyonda ve kafasının arkasına yatıyorsa veya otururken devamlı başının aynı yerini yaslıyorsa bu bölgelerde kelleşme ve kayıplar oluşabilir.

Konak

Bebeklerde konak problemi oldukça sık yaşanır. Kafa derisinde aşırı kuruma ile beraber pul pul döküntüler oluşabilir. Bu kabuklardan kurtulmaya çalışırken saç kökleri zarar görebilir ve kopabilir.

Tiroit bozuklukları

Bebeklerde tiroit bezlerinin yavaş çalışması, vücut için gerekli olan tiroit hormonlarının üretilememesine ve buna bağlı olarak saç kayıplarına neden olabilir.

Saçkıran

Saçta pul pul dökülme ve kelleşen alanlarda siyah noktalanmalar şeklinde kendi gösteren saçkıran, diğer adı ile ‘tinea capitis' bir mantar türüdür ve dökülmeye yol açar.

Alopesi areata sorunu

Bir çeşit alerjik reaksiyon olan ‘alopesi areata' bağışıklık sisteminin saç köklerine saldırması durumudur. Yuvarlak kelleşmeler şeklinde ortaya çıkar ve saç kayıplarına neden olur.

Hatalı kurulama

Yeni doğan bebeklerin saçları çok narindir ve kökleri henüz zayıftır. Bu sebeple banyo sonrası bebeklerin başını kurularken nazik ve yavaş davranılmalı, sert hareketlerden kaçınılmalıdır. Sert bir kurulama tekniği kökleri zayıflatıp koparabilir.