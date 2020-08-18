Uyku insan yaşamında önemli bir yer tutar. Yetişkinler hayatının üçte birini uykuda geçirirken, bebeklerin sağlıklı bir gelişim için günde 15-18 saat uyumaları gereklidir. Bebeklerde ve çocuklarda uyku bozuklukları yaygındır ve genellikle davranışsal kökenlidir. Peki, bebeklerde uyku bozukluğu nedenleri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Her 10 bebekten biri geceleri uyku sorunları yaşarken, büyüdükçe uyku bozukluğu geliştirme riski daha yüksek olabilmektedir. Yenidoğan bebeklerin uykusu düzenli değildir, 1-2 saatlik kısa kısa uykular şeklinde günde ortalama 15-18 saat uyurlar. Bebek büyüdükçe günlük uyku süresi de gittikçe kısalır. Yetersiz ve kalitesiz uyku bebeklerin gelişiminde olumsuz etkilere yol açabilir. Şimdi, bebeklerde uyku bozukluğu nedenleri hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım.

BEBEKLERDE UYKU BOZUKLUĞU NEDENLERİ

Yeni doğan bebeklerde ilk aylarda kolik sancıları uykusuna etki ederken, büyüdükçe diş çıkarma dönemi ve anne sütünün kesilme dönemi gibi çeşitli nedenler geceleri uyanmaya yol açabilir. Bunların dışında, ana baba ve bebeğin gün içinde aşırı yorgunluğu, stres yaratan durumlar, ailenin bebeği uyutma alışkanlıkları, ana babaların bebeğin uykusu sırasındaki kısa uyanıklık sürelerini yanlış algılamaları, gece sık beslemeler ve uzun süreli ilgidir. Yolculuk ve hastalık gibi geçici değişiklikler daha önceki uyku düzenini bozabilir.

Daha önce uykuları düzenli olan bir bebekte uyku bozukluğu yaşanmaya başlamışsa öncelikle altta yatan bir sağlık sorunundan olup olmadığının belirlenmesi gereklidir. Burun tıkanıklığı, idrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşları, demir eksikliğine bağlı kansızlık, barsak parazitleri, inek sütü alerjisi, diş çıkarma gibi durumlar da uyku bozukluğuna neden olabilir.