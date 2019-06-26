Doğum yaptığınız andan itibaren hayatınız o kadar değişir ki uykusuzluk, yorgunluk gibi fakat sevginiz öyle derin olur ki bütün bu zorlukların altından kalkmaya yeterde artar bile. Bebeğinizle baş başa kaldığınız ilk gece uykusuz gecelerin başladığının farkına varırsınız. İlk zamanlar bebeğiniz geceleri uyanıp beslenmek isteyecek ve gece uyanma süreleri sık olacaktır. Peki Bebeklerde uyku düzeni ne zaman başlar?

Bebeğinizin doğumdan sonra kırk gününü doldurana kadar geceleri altını sık sık değiştirip sık sık bebeğinizi beslemelisiniz. Aksi takdirde bebeğiniz geceleri huzursuz olacak ve sürekli ağlayacaktır. Yeni doğmuş bebekler ortalama yirmi saat uykuya ihtiyaç duymaktadırlar. Bebeklerin bu dönemde gece gündüz ayrımları olmadığından gündüzleri geceye oranla daha uzun uyuyabilirler. Ağlamak bebeklerin doğasındadır. Anneler zamanla bebeklerinin dilinden anlar ve bebeklerinin ihtiyaçları kolaylıkla karşılarlar. Bu bebek içinde anne içinde zor bir dönemdir. Uykusuzluk sizi yorarken bir yandan bebeğinizin bakımını ihmal etmemeniz gerekir. Bu dönem anne ve babalar sakin olmalı ve bebeğinin uykusunun düzeleceğini unutmamalıdır.

BEBEKLERDE UYKU DÜZENİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Bebeğiniz 6- 8 haftayı tamamladıktan sonra geceleri daha uzun uyumaya başlayacaktır. Her çocuğun düzeni farklı şekilde işler. Kimi bebek geceleri rahat uyurken kimi bebek 12 ay boyunca geceleri sık sık uyanabilir. İlk 6-8 hafta bebekler 2 saatten faza uyanık kalmayabilirler. Bebeğinizi uyutmamak için diretmeyin çünkü ilerde uykuya geçişini zorlamaktadır. 3- 6 ay ortalama 15 saat uyku uyurlar 10 saati gece 5 saati gündüz olmaktadır. Bu dönemde bebeğinize uyku eğitimi verebilirsiniz. Bebeğinizi yatağına yatırın ninni söyleyin , ışıkları kısın böylelikle bebeğinizi gece kavramını da anlamaya başlayacaktır. 6 – 9 ay bebeğin günlük uyku süresi 13 saat kadardır. Geceleri 7-8 saat kadar uyuyabilirler. 9-12 ay bebekler ise günde ortalama 10 saat gündüz uykuları ise 1 veya 2 saattir.

BEBEĞİNİZİ UYKUYA HAZIRLARKEN

– Bebeğinize rahat kıyafetler giydirin

– Ilık duş sonrası rahatlatıcı yağlar sürün

– Altını değiştirin

– Vücuduna masaj yapın

BEBEK NASIL UYUTULMALI?

Bebeğinizi emzirerek ya da sallayarak uyutmak onun bu duruma alışmasını sağlayacak ve her uykuya geçişte bunu isteyecektir. Bazı bebekler uykusu geldiğinde kulağına dokunur bazıları burnuna ve annelere bu denli mesajlar verir. Siz bebeğinizin uykusu geldiğinde yatağına yatırın ve başucunda bebeğinizin uyumasını sağlayın. Bu şekilde bir rutin oluşturduğunuzda bebeğinizin uykuya dalış süresi hızlanacak ve yatağına yattığında zamanla kendisi uyuyacaktır.

Bebeğin yatağının anneye yakın olması daha doğru olacaktır. Bebek bu şekilde kendini güvende hissederken bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak daha da kolaylaşacaktır.