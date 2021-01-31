Bebeklerde uzun süren iştahsızlık hastalık işareti olabilir

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, bebeklerin tat duyusuna ulaştıktan sonra bazı gıdaları seçtiklerini ve yemek istemediklerini söyledi. Bu durumda ailelerin de zorlayıcı olmamasını gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, “İştahsızlık sorununun nedeni altta yatan bir rahatsızlık olabilir” dedi ve konuyla ilgili sorularımı şöyle yanıtladı:

■ Anne ve babalar iştahsızlık karşısında ne zaman endişelenmemeli?

Bazen anne ve babalar çocuklarının damak zevkini anlayana kadar bir süre geçer. Yeni bir gıdaya başlandığında çocuk bunu beğenmeyebilir, ağzından çıkararak reddedebilir. Bu gibi durumlar genellikle anne babalar tarafından iştahsızlık olarak algılansa da eğer bebek normal kilosundaysa endişe etmeye gerek yoktur.

■ Ne zaman doktora başvurulmalı?

Çocukların diş çıkarma dönemlerinde kısa süreli iştahsızlıkları da olabilir. Çocuk, hastalık sırasında üst solunum yolu enfeksiyonu ve nezle geçiriyorsa iştahsızlık ortaya çıkabilir ama bunlar en fazla bir hafta sürer ve normale döner. Bir haftadan uzun süren ve kilo kaybına sebep olan durumlarda mutlaka doktora başvurulmalı ve altta yatan bir hastalık yoksa bebeklere uygun propolis, C vitamini ve çinko içeren takviyeler verilebilir.

■ Hangi sorunlardan kaynaklanabilir?

Bebeklere zorla yemek yedirmeyin. Bir haftadan uzun süren ve kilo kaybına neden olan iştahsızlık ciddi hastalıkların habercisi olabilir. İştahsızlığın tanısı için kan sayımı, idrar testi, kan, biyokimya, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri yaptırılmalı, kanda devit ve vitamin düzeylerine bakılmalıdır. Fizyolojik olan durumlar kendiliğinden düzelirken, eğer altta yatan bir sebebi varsa hastalığın tanı ve tedavisi gerekir. Özellikle idrar yolu enfeksiyonu iştahsızlık ile başlayabilir, daha sonra ateş ile devam edebilir. Diğer büyüme gelişme sorunları, demir eksikliği anemisi, D vitamini veya diğer vitamin eksiklikleri, çölyak-inflamatuvar bağırsak hastalıkları, kronik karaciğer ve böbrek hastalıkları da önce iştahsızlık sonra da büyümenin durması şeklinde başlayabilir.

Çocuklarda bulantının nedenleri araştırılmalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, çocuklarda kusmanın kendi başına bir hastalık olmadığını ve bu problemin nedeninin mutlaka araştırılması gerektiğini söyledi. Gündoğdu, kusma sonrası çocuğa verilebilecek en faydalı sıvının su olduğunun da önemle altını çizdi.

Çocuklarda mide barsak dışı her türlü enfeksiyonda kusma nedeni olabileceğini belirten Gündoğdu, şunları söyledi: “Özellikle farenjit ve boğaz ağrısı en sık görülen barsak dışı kusma nedenleridir. Araba ve deniz tutması gibi iç kulak dengesi ile ilgili kusmalar da olabilir. Bir yaşına kadar bebeklerde gastro-özofagial reflü denilen duruma sık rastlıyoruz. Beslenme sonrası gelişen bu sorun yemek borusunun mide ile olan bileşkesinde bir yetersizlik sonucu ortaya çıkar. Bu durumda mideye inen süt ve gıda tekrar yemek borusuna dönerek beslenme sonraları kusmaya neden olur.”