Hayatımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirmek için hepimiz vitaminlere ihtiyaç duyarız. Hastalıklara karşı vücut direncinin artması ve vücut fonksiyonlarının çalışmasında büyük önem taşırlar. Bilhassa bebek ve çocukların gelişimlerinin sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi için hayati değeri büyüktür. Peki, bebeklerde vitamin eksikliği belirtileri nelerdir?

Yenidoğan bebeklerin doktor kontrolleri sırasında vitamin eksikliği görüldüğü takdirde vitamin içeren takviyeler veya enjeksiyon gibi tedavi yöntemleri uygulayabilir. Ebeveynler de bebeğinin beslenmesindeki vitamin eksikliklerini gidererek vitamin ihtiyaçlarını karşılamaya özen göstermelidir. Peki bebeklerin gelişimini olumsuz etkileyen vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? İşte bebeklerde vitamin eksikliğinin olduğunu gösteren bazı ipuçları…

BEBEĞİMDE VİTAMİN EKSİKLİĞİ OLDUĞUNU NASIL ANLARIM?

Sağlıklı bir bebeğin ideal gelişimini gözlemlemek ailelerin önemli görevlerinden biridir. Özellikle 3 yaş altındaki çocukların bağışıklık sistemlerinde düşmelere sıklıkla karşılanır ve bu tip durumlarda bazı destekler ile hastalıklarını daha çabuk atlatabilirler. Bebeğinizde vitamin eksikliği endişesi duyuyorsanız aşağıdaki semptomları dikkate almanızda büyük fayda bulunur.

Gelişmede gerilik, sık sık hastalanma, ishal, diş çürümesi, cilt yaralarının çok geç iyileşmesi, halsizlik, yorgunluk, unutkanlık ve davranış bozuklukları bebeğinizde vitamin eksikliği belirtilerinin olduğu anlamına gelebilir.

BEBEKLERDE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Bebeğinizin kafa kısmında aşırı terleme ve kafa tasında kas güçsüzlüğü yaşanması D vitamini eksikliği belirtilerindendir. Bebeğinizin D vitamini ihtiyacını karşılamak için güneş ışığına çıkartmanız ve 20-30 dakika güneş ışığı almasını sağlamanız gerekir.

BEBEKLER B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

B12 vitamin eksikliği yaşayan bebeklerde iştahsızlık, huzursuzluk ve sinir sisteminde hasarlar görülebilir. Bebeğinizin et tüketimini arttırabilir ve eğer ek gıdaya geçtiyse çorbalarına et suları ilave ederek B12 vitamin eksikliğini ortadan kaldırabilirsiniz.

BEBEKLERDE A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Bebeğiniz gözlerinde cansızlık, cildinde döküntü ve kaşıntı en yaygın belirtilerdendir. Bebeğinize ıspanak, patates, brokoli ve havuç gibi sebzeler yedirmeniz gerekebilir. Bebeğiniz henüz taneli yiyecekler yiyemiyorsa sebze çorbası ya da püre hazırlayabilirsiniz.