Bebeklerde yemek yeme düzeni nasıl olmalıdır?

Beslenme bebeğinizin gelişimi için etkili bir rol oynamaktadır. Bebeğinizin ek gıdaya geçişinden sonra alacağı besinler bebeğinize fayda sağlamakla birlikte aynı zamanda büyüyüp gelişmesi için kolaylık sağlayacaktır. Peki bebeklerde 6 aydan sonra yemek yeme düzeni nasıl olmalıdır?

Bebeğiniz doğduğunda ona anne sütü vermek en doğru seçim olacaktır. Anne sütü içeriğindeki vitamin ve minerallerle bebeğinizin ihtiyacı olan bütün desteği almasını sağlayacaktır. Yapılan bir araştırmaya göre anne sütü alan bebekler kolay hastalanmıyor hastalandığında ise çok daha çabuk iyileşiyorlar. Aynı zamanda zeka gelişiminin de çok daha verimli olduğu söyleniyor. Anne sütü verilmemesi durumunda bebeğiniz ek gıdaya gecene kadar mama ile besleyebilirsiniz. Mama tüketen bebekler ek gıdaya daha erken başlamaktadır. Bu doktorunuzun kontrolünde 4. Ay gibi bir sürede gerçekleşmektedir. Dönem dönem bebeğin yemek yeme düzenine gelirsek; bebeklerin yemek yeme düzeni aşağıdaki gibi olmalıdır.

6 -8 AY BESLENME DÜZENİ

Bu dönemde bebeğiniz için dikkat etmeniz gereken bazı öneriler vardır. Henüz ek gıdaya yeni geçen bebek katı gıdalar tüketemediğinden bebeğiniz için püre haline getirdiğiniz yiyecekleri vermelisiniz. Hala temel besini anne sütü olan bebeğinize günde iki defa hazırladığınız muhallebi veya meyve püresini verebilirsiniz. Sabah güne anne sütü alarak uyanacak akşam anne sütü alarak uykuya geçecektir.

8-10 AY BESLENME DÜZENİ

Bebeğiniz artık püreden ziyade pütürlü yiyeceklere başlayarak artık yavaş yavaş kendisi çiğnemelidir. Sürekli püre verilen çocukların ileride katı gıdaları yeme konusunda büyük sorunlar yaşanmaktadır. Artık gıdayı biraz daha çoğaltarak günde bir porsiyon süt ürünü peynir veya yoğurt, bir porsiyon tam tahıllı muhallebi, bir porsiyon meyve, bir iki porsiyon sebze ve bir porsiyon protein almalıdır (köfte, balık, yeşil mercimek, yumurta sarısı gibi)

10-12 AY BESLENME DÜZENİ

Artık bebeğiniz yemekleri püre veya çatalla ezmeden tek başına yiyebilmelidir. Bebeğinize bu dönemde kazandıracağınız alışkanlıkların dönüşümü hem bebeğiniz hem sizin çok iyi olacaktır. Eline çatal kaşık vererek kendisinin beceri kazanmasını sağlayabilirsiniz. Bu dönemde de iki porsiyon sebze, bir porsiyon meyve, bir porsiyon protein ve süt ürünleri almalıdır.

12-18 AY BEBEK BESLENME DÜZENİ

Artık bebeğiniz birçok şeyi rahatlıkla yemeye başladığı bir dönemdir. İki üç porsiyon süt ürünü, iki porsiyon tam tahıl, iki üç porsiyon sebze meyve ve 2 porsiyon protein verebilirsiniz.

18-24 AY BEBEK BESLENME DÜZENİ

Bu dönemde verdiğiniz gıdaların porsiyonlarını fazlalaştırarak devam edebilirsiniz. Bebeğiniz daha çok enerji harcayacak ve yiyeceklere daha çok ihtiyacı olacaktır.