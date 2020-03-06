Her bebek yürümeye farklı dönemlerde başlasa da 6. ayda kas yapıları gelişen bebekler, emeklemeye başlayarak ilk adımını atabilirler. Genellikle bir yaşında yürümeye başlayan bebeklerin bazılarında yürüme korkusu ve yürümede gecikme sorunları ile karşılaşılabilir. Peki, bebeklerde yürüme korkusu nasıl anlaşılır? Bebeklerde yürüme belirtileri nelerdir?

Bebeklerde yürüme korkusunun altında yatan sebep genellikle psikolojik bir korkudan kaynaklanıyor olabilir. Bazı korkularını yenmekte güçlük çeken bebeklerin yürümesinde gecikme problemi yaşanabilir. Örneğin, bebeğiniz adım atmaya başladığında düşüp canını yakabilir ya da anne ve babaların aşırı koruyucu davranarak bebeğinin yürüme esnasında düşmesini engellemeye çalışması da bebeğin geç yürümesine neden olabilir. Ancak bazı fizyolojik nedenlerden dolayı da bebeklerde yürümede gecikme sorunu yaşanabilir. Kas yapısı güçsüz olan bebeklerde yürüme konusunda bazı korkular yaşanabilir.

Ebeveynler yürüme korkusu olduğunu gözlemlediği bebeğini yürümeye teşvik ederek bu korkularını yenmesini ve hareket kabiliyetini arttırmalarını sağlayabilirler. Aynı zamanda bebeklerdeki kas rahatsızlıkları ve srebral palsi gibi hastalıkların yaşanması durumunda bebeklerde yürümeyi zorlaştıran sorunlardan biridir. Bu nedenle bebekler emekleme döneminde gözlemlenmeli ve bu nörolojik sorunların ortadan kaldırmak amacıyla mutlaka doktora başvuru yapılması gerekir. Aksi takdirde bebeğin tedavisi daha güç bir hal alabilir.

Bebeğiniz yürüme öncesi bazı sinyalleri vererek ilk adımları atmaya hazır olduğunu gösterecek bazı davranışlarda bulunur. Peki bebekler ne zaman yürümeye başlar? İşte bebeğinizin sağlıklı gelişmekte olduğunu gösteren yürüme belirtileri…

BEBEKLERİN YÜRÜMEYE HAZIR OLDUĞUNU GÖSTEREN İŞARETLER

Bazı bebekler uzun süre emeklerken bazı bebekler emeklemeye ihtiyaç duymadan ilk adımlarını atmaya başlayabilirler. 9-12 aylık bebekler genellikle bir nesneden tutunup kalkarak kısa sürede olsa dengede durabilir. Bebeğinizin düşeceğinden endişe duyarak korkutmak cesaretine kıracaktır bu nedenle tam yürüme aşamasında olan bebeğinizin dengede durması konusunda onu cesaret vermelisiniz. Kendiliğinden dengesini kurarak ayakta durmayı başarıyorsa bebeğiniz kısa zamanda yürümeye başlayabilir. Bebeğiniz yürümeye çalışırken ona göstereceğiniz sevgi bebeğinizin yürüme konusunda daha özgüvenli olmasını sağlayacaktır.