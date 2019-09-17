Tüm ebeveynler, bebeklerinin zeki olduğunu bilmek ister. Ama bilemeyeceğiniz şey, akıllı bir bebeğin belli belirti bulguları olduğudur. Bebeğinizin olağandışı bir zekası varsa, bebeklik döneminde zeka işaretlerini oldukça erken fark edeceksiniz. Peki, Bebeklerde zeka belirtileri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Çoğu anne baba bebeklerinin küçük dahiler olmasını ister. Ancak, bebeklerdeki bu zeka kıvılcımı keşfetmek, onu geliştirmelerine yardım etmenin anahtarıdır. Ebeveynler, çocuklarında bu belirtileri gözlemleyerek bebeklerinin zekasını sorgulayabilirler. İşte bebeğinizin akranlarından daha zeki olabileceğini gösteren bazı belirtiler…

BEBEKLERDE ZEKA BELİRTİLERİ

– Davranışlardaki el, kol ve bacakları hareket ettirme sıklığı bebeklerin ileri zekalı olabilme özelliklerinden biridir.

– Aile bireylerini hızlı/erken öğrenme ve onları gördüğünde tanıdığını ifade eden mimikler sergileme (gülmek gibi).

– Seslere karşı duyarlılığın yaşıtlarına göre daha gelişmiş olması.

– Ağrılara karşı fazla tepkili olması.

– İlgilerini çeken şeylere kolayca odaklanıp konsantre olabilirler.

– Görüp gözlemledikleri, duyduklarını ve deneyimlerini asla unutmama, mükemmel bir hafıza performansı sergileme.

– Aşırı meraklılık ve sürekli soru sorma. Her çocuk soru sorar ama üstün zekalı çocuklar bıkmadan usanmadan soru sorar.

– Sorarak ya da deneyimleyerek öğrenmek; öğrenmekten keyif almak.

– Erken yaşta kelime haznesi gelişimi, uzun cümle kurabilme yeteneği ve dil bilgisi gelişimi göstermesi.

– Sürekli enerjik, neşeli ve hareketli olması.

– Akranlarını yönetebilme, büyük çocuklarla arkadaşlık kurma ve lider davranışlar sergileme.

– Problem çözmede oldukça başarılıdırlar. Algısının ve yaşının çok ötesindeki sorunları kolaylıkla çözebilirler.