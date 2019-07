Minik bebeğinizi kucağınıza almadan onun için her detaya özen göstermeye çalışırsınız. Hamile olduğunuzu öğrendiğiniz anda bebeğiniz için her şeye dikkat ederek onu henüz karnınızdayken korumaya başlarsınız. Yediğiniz içtiğiniz her şey bebeğinizin gelişiminde önemli rol oynar. Bebeğinizin ileride daha çabuk kavrayan, daha yetenekli, algıları açık bir yetişkin olmasında hamilelik sürecindeki doğru beslenmenin çok faydası vardır. Bebeklerde zeka gelişimi için nasıl beslenmek gerektiğini merak ediyorsanız haberimiz size yardımcı olacaktır. İşte bebeklerde zeka gelişimi için beslenme önerileri...