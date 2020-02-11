Bebeklere kilo aldıracak öneriler… Zayıf bebeklere kilo aldıracak besinler nelerdir?

Anneler bebekleri için en iyisini yapmak ve onların yaşama iyi bir başlangıç yapmalarını isterler ancak sağlıklı bir beslenme listesinde ne olması gerektiği konusunda endişe duyabilirler. Bebek alması gereken kiloyu almadığında gelişimi ve gece uykularında bazı sıkıntılar yaşanmasına neden olabilir. İşte bebeklere kilo aldıracak öneriler…

Her bebek fiziksel gelişiminde birbirinden farklılık gösterebilir ve sizin bebeğiniz başka bir bebekten çok daha zayıf olabilir. Kıyaslamadan ziyade bebeğinizin menüsünde farklılık yapabilirsiniz. Bunun için en iyi çözüm yüksek kalorili ve iştahını arttırmak için bazı besinler menüsüne eklenebilir. Bebeğinizin yavaş kilo alımının altında yatan herhangi bir nedenin işareti olduğundan endişe duyuyorsanız çocuk doktorunuzla konuşmanız gerekebilir. Ancak bebeğinizin kilo alması için ekstra kalori almasına ve sağlıkla yağlara ihtiyacı olabilir. Eğer durum bu şekildeyse, işte bebeğinizin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve güçlenmesi için gereken bazı sağlıklı yiyecekler…

ZAYIF BEBEKLERE KİLO ALDIRACAK ÖNERİLER…

Sağlıklı bir bebek yetiştirmek için en gerekli şey anne sütüdür. Anne sütü bebeğiniz ek gıdaya geçene kadar tüm besin ihtiyaçlarını karşılar ve fiziksel ve ruhsal gelişimine büyük katkı sağlar. Yeni doğan bebeklerin bünyesi oldukça zayıftır ve hastalıklara karşı vücut direnci oldukça dayanıksızıdır. Anne sütü bebeğinizin bağışıklığını destekler ve hastalıklara karşı savunma mekanizması oluşturabilir. Katı gıdaya geçen bebeğinize anne sütünün yanı sıra kilo almasına yardımcı besinlerle onun gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. İşte bebeklerin kilo almasını sağlayan o besinler…

YOĞURT

Bebeğinizin sağlıklı bir şekilde kilo almasına yardımcı olan yoğurt bebeğinizin gelişimi için ok önemlidir. Bebeğinize vereceğiniz yoğurdun doğal olmasına özen göstermeniz gerekir.

AVOKADO

Kilo almak için yardıma ihtiyaç duyan bebeğiniz için mükemmel bir yiyecektir. Bu besin bebeğinizin günlük kalori alımını arttırır ve içeriğindeki omega-3 yağ asitleri ile bebeğinizin kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir.