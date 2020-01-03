İlk altı ay yalnızca anne sütü ile beslenmesi gereken bebekler 6. aya geldiklerinde ek gıdaya geçerler. 6. aydan sonra bebeğinize vereceğiniz gıdalar bebeğinizin gelişimine katkı sağlar ancak bazı gıdaların bebeğinize zarar verebileceğinden zamanı geldiğinde verilmesi önerilir. Bu besinlerden biri de baldır. Peki, bebeklere ne zaman bal verilebilir? Kaç aylık bebek bal yiyebilir?

Anne sütü ilk 6 ay bebeğiniz için yeterli ve mükemmel bir besindir. Ek gıdaya geçişte bebeğe verilen yiyecekler yumuşak ve püre kıvamında olmalıdır. Bebekler 1 yaşına gelinceye kadar dönem dönem bazı yiyecekler verilerek bazı tehlikelerin önüne geçilebilir. Her ay farklı gelişim evresine giren bebeğinize bazı gıdalar yarardan daha çok zarar verebilir. Bunlardan biri de baldır. Bunun nedeni ise, balın çoğu zaman clostridium botulinum adı verilen bir bakteri sporunu içermesinden kaynaklanabilir. 6. aydan önce bebeklere bal verilmesi bu riski attırabilir. Bu hastalığa yakalanan bebeklerin yaklaşık olarak 1 ay hastanede tedavi görmesi gerekebilir. Bebeğinizde botulizm varsa, bal yedikten 8-36 saat sonra semptomlar görülmeye başlanabilir. Bu nedenle ailelerin bu konuda oldukça özenli davranmaları gerekebilir.

Bebeğinize bilinçli veya bilinçsiz olarak bal verdiyseniz balın neden olduğu botulizm riskinden endişeleniyorsanız aşağıdaki bazı işaretleri dikkate almanız gerekebilir;

-Kabızlık

-ilgisizlik

-İştahsılık

-Kafasını taşıyamama

-Karın bölgesinde şişme

Bu tür belirtilerle karşılaşırsanız mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekebilir.Bebeğinizin yiyecek ve içeceklerine bal veya şeker eklememenin bir başka nedeni de dişlerine zarar vermesidir. Şeker dişlerinin erkenden çürümesine yol açabilir. Bebeğinize tatlı bir şeyler yedirmek istiyorsanız meyve püreleri veya meyve kuruları verebilirsiniz. Bu besinler hem doğal olarak tatlı hem de yüksek oranda vitamin ve mineraller içerebilir.